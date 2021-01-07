В Нижегородской области в ОЭЗ «Кулибин» запущено новое производство изделий из пластмасс

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29 декабря 2020 г. дан старт опытно-промышленному пуску крупногабаритного литьевого производства изделий из пластмасс ООО «Пластматика». Компания стала первым резидентом особой экономической зоны «Кулибин», который ввел производство в эксплуатацию.

Объем инвестиций в производство 614 млн рублей. В перспективе благодаря реализации проекта будет создано 144 новых рабочих места. Срок окупаемости — менее 4,5 лет. Предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, среди которой автокомпоненты, мусорные контейнеры различных типов и размеров, пластиковые паллеты, элементы модульной дренажной системы и поверхностного водоотвода, лотки для хлебопекарной промышленности, различная тара. Также возможна организация индивидуального производства под требования конкретных заказчиков.

Одним из ключевых потребителей автокомпонентов, производимых на предприятии, станет «Автозавод ГАЗ». Ожидается, что производство мусорных контейнеров выведет на рынок импортозамещающую продукцию, которая будет востребована в рамках реализации государственной программы по раздельному сбору мусора.

«Сегодня на „Пластматике“ прошел опытно-промышленный пуск производства. На проектную мощность компания выйдет в 1 квартале 2021 года. В этот же период в эксплуатацию будут запущены еще 2 резидента ОЭЗ „Кулибин“ — „Хома Адгезив“ и „РТ-Композитные газовые баллоны“. Кроме того, мы рассчитываем провести второй экспертный совет в феврале 2021 года. На нем будут рассмотрены заявки новых перспективных резидентов зоны», — отметил генеральный директор Корпорации развития Тимур Халитов.

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© files.pravda-nn.ru

Проекты компаний «Пластматика», «Хома Адгезив» и «РТ-Композитные газовые баллоны» получили одобрение экспертного совета ОЭЗ «Кулибин» в октябре 2020 года. Управляющей компанией ОЭЗ является Корпорация развития Нижегородской области.

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