В Нижегородской области запущено производство твердосплавного инструмента
24 августа в Дзержинске Нижегородской области открыт первый корпус производства твердосплавного металлорежущего инструмента полного цикла и технологической оснастки завода ООО «Аксис» (входит в ГК «Инструмент») на территории ОЭЗ «Кулибин».
Инвестиции в первую очередь проекта составили 1,389 млрд руб. Будет создано 400 новых рабочих мест. Общие инвестиции в проект превысят 3,5 млрд рублей.
Мощность производства на данном этапе составляет около 300 тыс. единиц осевого инструмента и 4,5 млн штук сменных неперетачиваемых пластин.
По словам гендиректора «Аксиса» Артема Малова проект будет реализован в два этапа, основная мощность придется на реализацию второй очереди. При этом он подтвердил первоначально заявленную мощность всего производства — 1,5 тыс. тонн готовой продукции.
«План — до 2030 года все реализовать, весь проект. Сюда входит не только инструментальное производство, но еще и станкостроение», — уточнил Малов.
Рядом инвестор ГК «Инструмент» строит ещё два завода: по производству токарно-фрезерного оборудования и промышленных роботов. В проект планируется вложить 16 миллиардов рублей. Также в перспективе там появится технопарк «Цех 2.0» с инжиниринговым центром для малого и среднего бизнеса в сфере станкостроения.
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