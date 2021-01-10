Подмосковным спасателям передали более 100 единиц новой техники

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В конце декабря 2020 года подмосковным спасателям подарили более 100 единиц новой техники — это катера, пожарно-насосные станции, цистерны и автомобили. Машины полноприводные, они помогут сотрудникам МЧС добираться до самых дальних точек региона, тушить лесные пожары, пробираться через заросли и болота и быстрее приходить на помощь.

Технопарк решили пополнить в честь праздника — в этом году МЧС отмечает 30 лет со дня основания. Церемонию вручения ключей провели в Химках, дальше машины отправятся в разные города Московской области, их передадут оперативным группам.

Одним из подарков стал маломерный корабль. По словам сотрудников МЧС, он предназначен для патрулирования внутренних вод. Базироваться судно будет в Пироговском водохранилище. Сейчас сезон навигации приостановлен, когда он откроется, корабль начнет курсировать по всем водоемам Московской области.

«Давно уже такое перевооружение не проводилось, зачастую техника была 2000-х годов, еще конца прошлого века, к сожалению, и такое было. Теперь, думаю, наши начальники гарнизонов остались довольны и теперь реагирование и приход на помощь будет еще более качественным», — пояснили в ГУ МЧС России по Московской области.

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