Подмосковная компания «Энергоконтракт», производитель защитной одежды для пожарных и спасателей, разработал новинку — термоогнестойкий комбинезон спасателя «Лидер». Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, эргономика и конструкция изделия разработаны и адаптированы под необходимые задачи и снаряжение при участии самих спасателей.

Комбинезон «Лидер» предназначен для защиты человека от опасных факторов, возникающих при проведении аварийно-спасательных работ, в том числе повышенных температур, открытого пламени и неблагоприятных погодных условий. Серийный выпуск изделий был запущен весной.

В числе первых пользователей — спасатели аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск», в сферу деятельности которого входит поиск пропавших и содействие МЧС при чрезвычайных ситуациях. Компания закупила 100 комбинезонов, 68 из которых уже находятся в эксплуатации.

Спасатели использовали комбинезон при участии в учебных и конкурсных мероприятиях, где приходится долго находиться на открытом воздухе, под солнцем и непосредственно рядом с огнем. Пользователи оценили свойства специальной масловодоотталкивающей отделки, благодаря которой ткань верха не впитывает воду и сложные загрязняющие вещества.

Новинка изготовлена из арамидной антиэлектростатической ткани, запатентованной разработки «Энергоконтракта». Эта технология обеспечивает постоянство защитных свойств в течение всего срока эксплуатации вне зависимости от количества стирок и химчисток. Материал имеет высокие физико-механические показатели. Эффективность защиты этого материала обусловлена не только его огнестойкими, но и термостойкими свойствами, то есть он сохраняет прочность при воздействии повышенных температур.

Изделия сертифицированы, обладают заключениями Минпромторга и соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза, а также протестированы по методам Государственных стандартов.

Группа компаний «Энергоконтракт» — ведущий российский производитель и поставщик высокотехнологичных средств индивидуальной защиты от наиболее опасных профессиональных рисков: электрическая дуга, открытое пламя, брызги расплавленного металла, электромагнитные поля и наведенное напряжение, порезы цепной пилой, выбросы пара, клещи и кровососущие насекомые. ГК «Энергоконтракт» располагает собственным научно-производственным комплексом, ткацким предприятием и логистическим центром в Московской области, где осуществляется практически полный цикл создания средств индивидуальной защиты- от разработки материалов, ткачества и до пошива готовой продукции.