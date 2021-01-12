Электроэнергия и мощность Кочубеевской ветроэлектростанции Росатома поступила на оптовый рынок

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В декабре 2020 года Росатом ввел в эксплуатацию самую крупную ВЭС в России. С января этого года Кочубеевская ВЭС начала поставлять электроэнергию и мощность на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности) и стала вторым завершенным проектом АО «НоваВинд» (дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов по ветроэнергетике), а также самой крупной действующей ветроэлектростанцией в стране.

Кочубеевская ВЭС, расположенная в Ставропольском крае, с установленной мощностью 210 МВт состоит из 84 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составляет 65%.

«Успешный опыт строительства и эксплуатации ВЭС, выполнение планов по созданию серийного производства компонентов и узлов ВЭУ на территории РФ, эффективная цепочка поставок, в том числе с участием предприятий Госкорпорации, позволили нам выйти на системный уровень реализации проектов в ветроэнергетике и завершить проект по строительству Кочубеевской ВЭС за два года. Ставропольский край стал нашим ключевым регионом. Во многом это произошло благодаря заинтересованности и поддержке местных властей Ставрополья», — отметил Александр Корчагин, генеральный директор АО «НоваВинд».

В настоящее время Росатом осуществляет реализацию программы строительства ВЭС еще на трех площадках в Ставропольском крае и Ростовской области. Всего, до 2024 г., Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,2 ГВт.