Мордовская конопля: экологичная продукция для здоровой жизни

Конопля культивируется на больших хозяйственных территориях ООО «Мордовские пенькозаводы». Именно Мордовия обладает многовековыми знаниями о выращивании и переработке этой ценной культуры.

Для производства экологически чистой и полезной продукции используется волокнистый и масличный сорт конопли, который был выведен специалистами ООО «Мордовские пенькозаводы». Хозяйственные площади предприятия составляют более 7 тысяч гектаров. На многочисленных плодородных полях Мордовии культивируется эксклюзивный сорт «Гляна» — это культура, которая получена в результате применения инновационных технологий селекции. «Гляна» пользуется высоким спросом и закупается многими предприятиями.

Ассортимент продукции

В интернет-магазине FeelRight представлен широкий ассортимент товаров из конопли:

масло;

костра;

утеплитель;

нетканое полотно;

семена (посевные и пищевые);

ядра;

коктейли;

маты для зелени.

Каждый вид продукции имеет ряд преимуществ, которые выгодно отличают всю линейку от аналогов, присутствующих на рынке. Товары из конопли используются в строительной сфере, косметологии, медицине, садоводстве, животноводстве, пищевой промышленности.

Утеплитель FeelRight

Натуральный конопляный утеплитель Feelright © Фото из открытых источников

Этот тип утеплителя изготавливается из технической конопли (90%) и полиэфирных частиц, способствующих скреплению растительных волокон (10%). Производство основано на немецких технологиях. Материал обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и обладает следующими преимуществами:

термостойкость (выдерживает температуру до 260 градусов);

экологичность (в составе нет токсичных соединений, вредных для здоровья человека);

долговечность;

устойчивость к усадке и образованию щелей;

легкость монтажа;

поддержание оптимального микроклимата в помещении (хорошо впитывает влагу и быстро высыхает).

Утеплитель используется в строительстве и обустройстве домов, хозяйственных построек, бань, саун. Кроме того, он применяется в качестве наполнителя в подстилках для домашних питомцев, матрасах, подушках.

Нетканое полотно

Для скрепления волокон нетканого полотна используется иглопробивной метод, поэтому готовое изделие не содержит вредных примесей. Основные области применения полотна:

сельское хозяйство (мульчирование, укрепление рельефа, посадка рассады, создание подстилок для животных);

домостроение (утепление перекрытий между этажами деревянных домов);

отделочные работы (обивка, декорирование).

Нетканое конопляное полотно Feelright © Фото из открытых источников

Волокно

Еще один популярный вид изделий производства «Мордовских пенькозаводов» — конопляное волокно, которое отличается высокой прочностью. Это наружная часть стебля, которая применяется для создания шпагатов, канатов, строительных материалов, мебели, нетканых материалов, декора, зоотоваров/

Конопляное волокно Feelright © Фото из открытых источников

Костра

Этот продукт получают после высушивания стеблей растения. В состав костры входят белки, углеводы, лигнин, пектин, целлюлоза. Основные варианты использования костры:

формирование цветников, почвенных смесей для овощей;

создание грядок;

мульчирование;

изготовление подстилок для сельскохозяйственных, диких животных и рептилий;

производство изоляционных материалов (костроблоки, костроплиты).

Конопляная костра Feelright © Фото из открытых источников

Конопляные семена

Семена конопли — это питательный продукт с привкусом ореха. В них содержится большое количество витаминов, полезных растительных микроэлементов. Бренд FeelRight предлагает семена, которые получают из высококачественного масличного сорта «Гляна». Из семян производится масло, протеиновые коктейли, спортивное питание.

Конопляные семена Feelright © Фото из открытых источников

Конопляное масло

В каталоге интернет-магазина представлено несколько видов масла:

Extra Virgin (гидравлическое);

Omega;

Green.

Вся линейка товаров обладает большой питательной ценностью. Ее особенностью является насыщенность жирными кислотами (Омега-3, Омега-6). Для удовлетворения суточной нормы важнейших элементов человеку нужно всего 20 гр. такого масла. Использовать его нужно только в холодном виде, так как при нагревании полезные компоненты разрушаются.

Ядра

Небольшие зернышки с легким ореховым привкусом. Они содержат множество полезных веществ (белковые соединения, витамины, минералы, Омега-3, Омега-6 и Омега-9, мезоинозит, фитин, аргинин). В ядрах нет глютена, они способствуют укреплению иммунитета, нормализации обмена веществ, снижению веса при ожирении.

Из ядер можно готовить конопляное молоко, кроме того, их добавляют в сыры, хлебные, кондитерские изделия, спортивное питание, смузи.

Конопляные ядра Feelright © Фото из открытых источников

Коктейли

Порошковый коктейль — это натуральный источник минералов, полиненасыщенных кислот, белковых соединений витаминов. Порошок отлично растворяется в соке, воде молоке. Он идеально подходит для питания веганов, помогает восстановить выработку коллагена, улучшить обменные процессы, иммунитет. Он благотворно влияет на работу мозга и нормализует функции нервной системы.

Конопляный коктейль Feelright © Фото из открытых источников

Вся продукция бренда отличается эталонным качеством, поскольку она производится из семенного материала предприятия ООО «Мордовские пенькозаводы», которое является одним из лидеров среди коноплеводческих хозяйств России. Весь процесс выращивания, ухода и переработки растений строится на основе современных достижений в этой области. Для сбора и обработки урожая применяется высокотехнологичное европейское оборудование.

Компания FeelRight является оптовым поставщиком, поэтому все продукты, представленные в интернет-магазине, поставляются крупными партиями. Для розничных покупателей товары доступны на сайтах официальных партнеров, среди которых известные российские маркетплейсы OZON, Wildberries, магазины «Чайная Тайга», «Мастерская вкуса», «Hempyfood», «U&Me», «LavrShop» и другие.