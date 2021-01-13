Вторая очередь производства декоративной плёнки запущена в подмосковном Чехове

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Компания «Шаттдекор» (принадлежит германской Schattdecor AG) запустила в городе Чехове Московской области серийное производство декоративной пленки для мебельной и строительной отраслей. Ранее компания выпускала эту продукцию на арендованных площадях в Шатуре. Теперь производство перенесено в Чехов, где на собственной территории построен новый цех. Его мощность составляет 75 млн кв. м пленки в год, что более чем на 30% превосходит объемы бывшего производства в Шатуре.

Общий бюджет проекта превысил 1,25 млрд рублей. Планировалось, что численность сотрудников возрастет на 220 человек. Сейчас среднесписочная численность работников предприятия составляет 379 человек.

Создание нового производства стало возможным благодаря льготному займу Фонда развития промышленности (ФРП). В начале 2019 года предприятие получило 500 млн рублей займа под 3% годовых на первые три года и 5% на оставшиеся два года.

Средства займа были использованы на локализацию производства в России с использованием современных зарубежных технологий. По данным компании, потребность российского рынка — 350 млн кв. м плёнки в год, доля импорта составляет 39%, сообщается в пресс-релизе ФРП.

С привлечением льготного займа ФРП предприятие запустило вторую очередь завода по производству декоративной пленки на бумажной основе. Декоративная пленка пропитана композицией синтетических смол и предназначена для использования в производстве мебели и строительных материалов: стеновых панелей и ламината. Ее основными заказчиками являются производители ламинированных плит ДСП и МДФ, в том числе Kronospan, Egger, Kastamonu, Swiss Krono.

«Высокотехнологичный промышленный комплекс, укомплектованный тремя современными производственными линиями, а в ближайшем будущем и собственным цехом смол с возможностью производить новые виды продукции, — уникальное явление для нашей отрасли. С поддержкой ФРП мы смогли быстро провести грамотную оптимизацию, сократить лишние звенья логистической цепочки и нарастить так необходимую сегодня гибкость производства. Кризис — не время останавливаться, наоборот, это шанс подготовиться к будущим задачам. Именно поэтому в ближайшее время мы закончим наладку нового оборудования и вскоре запустим собственное производство смол. После этого значительно вырастет оперативность выпуска декоративной пленки», — рассказал генеральный директор «Шаттдекор» Йенс Пальмен.