В Краснодаре открылся новый корпус гимназии № 92
Трехэтажный корпус для младших классов, построенный на территории гимназии № 92, рассчитан на 300 мест в одну смену. Его ввели в эксплуатацию в конце декабря, и сразу после новогодних каникул здесь начались занятия.
В школе уже занимаются более 450 детей в две смены. Это ученики начальных классов. До того, как ввели новый корпус, третьи и четвертые классы гимназии размещались в помещениях соседней школы № 43. Сейчас все учащиеся находятся в одном месте, что удобно и для самих школьников, и для учителей.
В 2020 г. в Краснодаре введены и построены 5 школ. Продолжается строительство еще 7 школ.
Всего за последние четыре года в городе построили и ввели в эксплуатацию 12 новых общеобразовательных учреждений.
Работы по возведению нового корпуса к гимназии № 92 начались в августе 2019 г. в рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения». В предусмотренные контрактом сроки здесь построили здание общей площадью более 4 тыс. кв. м и установили оборудование.
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