Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

В Краснодаре открылся новый корпус гимназии № 92

 © krd.ru

Трехэтажный корпус для младших классов, построенный на территории гимназии № 92, рассчитан на 300 мест в одну смену. Его ввели в эксплуатацию в конце декабря, и сразу после новогодних каникул здесь начались занятия.

В школе уже занимаются более 450 детей в две смены. Это ученики начальных классов. До того, как ввели новый корпус, третьи и четвертые классы гимназии размещались в помещениях соседней школы № 43. Сейчас все учащиеся находятся в одном месте, что удобно и для самих школьников, и для учителей.

В 2020 г. в Краснодаре введены и построены 5 школ. Продолжается строительство еще 7 школ.

Всего за последние четыре года в городе построили и ввели в эксплуатацию 12 новых общеобразовательных учреждений.

 © krd.ru

Работы по возведению нового корпуса к гимназии № 92 начались в августе 2019 г. в рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения». В предусмотренные контрактом сроки здесь построили здание общей площадью более 4 тыс. кв. м и установили оборудование.

 © krd.ru

 © krd.ru

 © krd.ru
Источник: https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_13012021_103507.html

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Краснодарский край, новая школа
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,