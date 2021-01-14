Воронежская область в 2020 году построила 35 сельских ФАП
В Воронежской области построили 35 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, возведение которых было запланировано на 2020 год. Новые модульные ФАПы начали работу в 20 районах Воронежской области.
Установку ФАПов провели в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который является частью нацпроекта «Здравоохранение». Отмечается, что модульный фельдшерско-акушерский пункт представляет собой качественно новое решение, позволяющее быстро возвести или, при необходимости, разобрать и транспортировать объект. При этом каждый ФАП оборудован отоплением, водоснабжением, вентиляцией, электрическим и сантехническим оборудованием.
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