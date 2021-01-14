В Одинцовском округе Подмосковья открылась после реконструкции станция МЦД‑1 «Баковка»

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14 января для пассажиров после реконструкции открылась обновленная станция МЦД-1 Баковка в Одинцовском округе Московской области.

Она улучшит транспортную доступность более чем для 22 тысяч жителей близлежащих микрорайонов.

Реконструкция проводилась в два этапа. На первом этапе в 2018 году были построены островная пассажирская платформа и транзитный пешеходный тоннель с выходом на платформу, который позволил избавить людей от необходимости переходить железную дорогу в неположенном месте в целях сокращения пути. Смертность на этом участке железной дороги снизилась почти в два раза.

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По просьбам жителей на втором этапе построили подземный пассажирский терминал с наземным турникетно-кассовым вестибюлем. Он появился ближе к жилому кварталу. Была также реконструирована платформа, по всей ее длине установили навесы. Путь до станции стал короче и доступнее, сократилось время посадки на поезд.

В новом терминале появились кассы, в числе которых одна заниженная, предназначенная для инвалидов. Кроме того, в терминале оборудовали пешеходный тоннель с четырьмя лифтами и четырьмя эскалаторами, турникетные линейки, туалеты, пеленальную. Площадь станции увеличилась почти в полтора раза до 5,5 тысячи квадратных метров.

Баковка — это бывший дачный поселок 20-я верста, где когда-то была расположена дача Буденного. Но теперь это в полной мере город, быстро растущий микрорайон, где в округе живет больше 22 тысяч человек. Благодаря МЦД из Баковки до центра Москвы теперь можно доехать за 35-40 минут, и если ездить регулярно, то можно сэкономить до 4 тысяч рублей в месяц, или порядка 48 тысяч рублей в год.

МЦД — это не только железнодорожные пути и новые составы, а еще и вся сопутствующая инфраструктура, которая обеспечивает людям комфорт и безопасность. Ее строят общими усилиями Подмосковья, столицы и РЖД.

Баковка — уже седьмая обновлённая железнодорожая станция Подмосковья. После реконструкции она стала современным пригородным вокзалом с удобной кассовой зоной, лифтами, эскалаторами, платформой, укрытой от непогоды. Рядом сделана парковка, приведены в порядок тротуары и освещение. Вокзал обустроен с запасом — с учётом того, что район перспективный и пассажиров с каждым годом будет больше.

Воробьев уточнил, что после реконструкции пропускная способность станции в часы пик выросла почти в два раза.

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