Где ремонтируют поезда. РЖД

Давно ездили на электричке? Добро пожаловать! Выпуск про моторвагонное депо Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской железной дороги филиал ОАО «РЖД». Процессы ремонта и восстановления деталей и агрегатов подвижного состава.

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