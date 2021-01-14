Где ремонтируют поезда. РЖД
Давно ездили на электричке? Добро пожаловать! Выпуск про моторвагонное депо Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской железной дороги филиал ОАО «РЖД». Процессы ремонта и восстановления деталей и агрегатов подвижного состава.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/dPOWnWV0yTY
Источник: https://youtu.be/dPOWnWV0yTY
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