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Где ремонтируют поезда. РЖД

Давно ездили на электричке? Добро пожаловать! Выпуск про моторвагонное депо Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской железной дороги филиал ОАО «РЖД». Процессы ремонта и восстановления деталей и агрегатов подвижного состава.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/dPOWnWV0yTY
Источник: https://youtu.be/dPOWnWV0yTY

поезда, ржд, депо
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