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Армия и Флот

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» отправило партию бульдозеров для пограничных войск ФСБ России

 © minprom.gov74.ru

Пограничные войска (ПВ) ФСБ России получат шесть бульдозеров производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.

«ЧТЗ-УРАЛТРАК» отправил шесть бульдозеров с механической трансмиссией для пограничных войск ФСБ России. Машины поедут в Чечню, на Дальний Восток и Ставропольский край", — проинформировали в УВЗ.

Как отметили в пресс-службе, бульдозеры получили механическую трансмиссию, системы защиты от опрокидывания и от падающих предметов FOPS-ROPS, а также защиту заднего стекла металлическими решетками.

«Продукция ЧТЗ полностью соответствует требованиям отечественных пограничных войск. По отзывам потребителя, наши машины успешно справляются с возложенными на них обязанностями по обустройству инфраструктуры государственных границ России и приграничных территорий», — привели в пресс-службе слова главного конструктора предприятия Дениса Шмелёва.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/10454027

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ЧТЗ-УРАЛТРАК
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