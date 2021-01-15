В Красноярском крае открыли новый корпус психоневрологического интерната

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В деревне Гляден Шарыповского района начинает работу новый корпус учреждения, предназначенный для людей с особыми нарушениями здоровья — деменцией, умственной отсталостью.

В каких-то случаях у них нет родственников, в других — есть, но не имеют возможности обеспечить круглосуточный полноценный уход, в котором нуждаются эти люди.

На 1 января в Красноярском крае в очереди стояло 108 человек. Новый корпус психоневрологического интерната сокращает ее сразу на 75 мест — именно на такое количество новых жильцов он рассчитан.

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Здание возведено в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Сейчас в Красноярском крае действуют 16 психоневрологических интернатов в которых проживает более 4 500 человек. В это число входит 3 детских интерната и 1 реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами.

Строительство нового здания велось в течение двух лет — с 2019 по 2020 год. На это было выделено более 156 млн рублей, из которых 146 млн — средства из федерального бюджета.

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Корпус полностью соответствует всем современным требованиям: кроме уютных комнат, гостиных, здесь есть и пассажирские лифты, охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, а также создана доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В связи с увеличением количества проживающих становится актуальным вопрос о строительстве новой столовой. Поэтому уже в текущем году также в рамках национального проекта «Демография» на территории интерната начнется строительство столовой на 100 посадочных мест. На эти цели в бюджете на 2021 — 2022 годы уже заложены средства в размере 144,2 млн рублей.