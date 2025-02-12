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termometrix 12 февраля 2025, 17:40 36 Медучреждения

В Красноярске открылась новая поликлиника

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 © 24rus.ru

В красноярском Северном открылась новая многопрофильная поликлиника.

В поликлинике будут принимать 500 человек в смену. Все медуслуги пациенты смогут получить в одном месте.

Отделения и кабинеты расположены на 6 этажах. На первом— наиболее востребованные: доврачебного приема, оформления документов, неотложной помощи и забора биоматериала. Здесь же появилась первая в микрорайоне женская консультация с кабинетами акушеров-гинекологов, УЗИ, перинатальной и функциональной диагностики, малой операционной и дневным стационаром.

 © newslab.ru

Есть стоматологическое и хирургическое отделения. Пациенты смогут сделать флюорографию, маммографию, рентгенографию и компьютерную томографию.

 © newslab.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HqilN8hsA14&ab_channel=prima_tv

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Красноярский край
  • Нет аватара termometrix
    12.02.2517:43:09

    Новость от конца декабря 2023 года, но не нашел ее на страницах нашего сайта.

    #1296846
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