В Красноярске открылась новая поликлиника

В Красноярске открылась новая поликлиникаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В красноярском Северном открылась новая многопрофильная поликлиника.
В поликлинике будут принимать 500 человек в смену. Все медуслуги пациенты смогут получить в одном месте.
Отделения и кабинеты расположены на 6 этажах. На первом— наиболее востребованные: доврачебного приема, оформления документов, неотложной помощи и забора биоматериала. Здесь же появилась первая в микрорайоне женская консультация с кабинетами акушеров-гинекологов, УЗИ, перинатальной и функциональной диагностики, малой операционной и дневным стационаром.
Есть стоматологическое и хирургическое отделения. Пациенты смогут сделать флюорографию, маммографию, рентгенографию и компьютерную томографию.
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