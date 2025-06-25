В Усть-Лабинске открыта новая клиника сети «Будь Здоров»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Медицинский центр общей площадью 1400 кв. м оснащен современным оборудованием экспертного класса и рассчитан на 800 посещений в день. Его ключевой особенностью являются реализованные цифровые решения для управления здоровьем человека с применением искусственного интеллекта в области превентивной медицины и диагностики, а также оказания услуг.
«Новая клиника в Усть-Лабинске — не просто медицинский центр для всей семьи, на сегодняшний день это одна из самых цифровых клиник в нашей стране, в которой представлены инновационные решения как для врачей, так и для пациентов. Превентивная медицина и диагностика с применением 7 различных моделей искусственного интеллекта, телемедицинские технологии, программы корпоративного здоровья, тотальная цифровизация пользовательского опыта и фиджитал-пространства в сочетании с высококвалифицированными врачами и экспертным оборудованием позволили реализовать проект, демонстрирующий возможности медицины завтрашнего дня. Символично, что это стало возможным в самом сердце Кубани, в Усть-Лабинске, который гармонично сочетает вековые традиции с новыми возможностями в области образования и культуры. Уверен, что клиника станет не только одним из ключевых элементов в развитии системы заботы о здоровье жителей Усть-Лабинска и региона, но и важной составляющей социальной инфраструктуры края», — отметил генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Родион Ступин.
«Открытие клиники в Усть-Лабинске — важный шаг в развитии и расширении медицинской сети в регионах России. Все больше людей получают доступ к современной, качественной и удобной медицинской помощи рядом с домом. Клиника „Будь Здоров“ позволит жителям заботиться о здоровье с опорой на передовые инновационные технологии и экспертный подход врачей», — прокомментировал Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор компании «Ингосстрах».
"Будь Здоров" в Усть-Лабинске — клиника уникального цифрового формата: здесь представлено более 80 цифровых поверхностей, широко применяются передовые технологии с использованием ИИ:
- Для врачей: медицинская информационная система с клиническими путями, интеллектуальная система поддержки принятия врачебных решений в терапии, круглосуточная поддержка по радиологии (референсный центр), система анализа лабораторных исследований и система контроля качества оказанных услуг. Также для медиков доступны возможности системы телемедицинских консультаций с коллегами из других регионов (в том числе с врачами высшей категории из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Центра экспертизы), система умного расписания медицинских центров (PlanForce).
- Для пациентов: удобное мобильное приложение с расширенным функционалом, которое уже насчитывает 78 тысяч пользователей ежемесячно. С его помощью можно осуществлять запись на прием к врачу, получить доступ к единой электронной медкарте с историей посещений, результатами анализов и рекомендациями врачей, телемедицинскому модулю, а также встроенным инструментам для анализа родинок и GPT-ассистенту. Пациентам доступна возможность цифрового («безбумажного») подписания документов, интеллектуальный IVR в колл-центре сети.
- Для удобства в клинике установлены терминалы для самостоятельной записи к врачу, электронный уголок потребителя, электронная регистратура с возможностью оценки работы специалистов.
- Созданы комфортные условия для диагностики и лечения детей: взятие крови, вакцинацию и любые инъекции облегчат VR-очки и веновизор.
Новый медицинский центр предлагает широкий спектр помощи для взрослых и детей:
- амбулаторно-поликлиническое отделение,
- стоматологическое отделение,
- педиатрию,
- отделение лучевой и функциональной диагностики,
- эндоскопическое отделение,
- отделение для проведения профосмотров (ПМО),
- физиотерапевтическое отделение.
Помощь пациентам будут оказывать квалифицированные врачи 18 востребованных специальностей. Клиника оснащена современным медицинским оборудованием экспертного класса, включая аппараты КТ, МРТ, маммограф, рентгенологический аппарат и другие.
Клиника включена в единый контур оказания медицинской помощи федеральной сети «Будь Здоров»: врачи в рамках единой медицинской информационной системы имеют доступ к карте каждого пациента вне зависимости от региона проживания, в том числе к результатам анализов и исследований, включая УЗИ, рентгенологические снимки, КТ, МРТ.
На базе «Будь Здоров» в Усть-Лабинске реализованы возможности службы помощи на дому, получения консультаций и второго мнения врачей, в том числе «узкой» специализации, из других клиник сети посредством телемедицинских технологий. Также для пациентов доступен полный спектр (более 3 тысяч позиций) лабораторных исследований. Клиника обеспечивает полный цикл оказания скорой медицинской помощи — в рамках договора с Центральной районной больницей.
Клиника построена с учетом требований по организации доступной среды для всех категорий пациентов, навигация соответствует международным стандартам для медицинских учреждений
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