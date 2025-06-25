В Усть-Лабинске открыта новая клиника сети «Будь Здоров»

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Медицинский центр общей площадью 1400 кв. м оснащен современным оборудованием экспертного класса и рассчитан на 800 посещений в день. Его ключевой особенностью являются реализованные цифровые решения для управления здоровьем человека с применением искусственного интеллекта в области превентивной медицины и диагностики, а также оказания услуг.

«Новая клиника в Усть-Лабинске — не просто медицинский центр для всей семьи, на сегодняшний день это одна из самых цифровых клиник в нашей стране, в которой представлены инновационные решения как для врачей, так и для пациентов. Превентивная медицина и диагностика с применением 7 различных моделей искусственного интеллекта, телемедицинские технологии, программы корпоративного здоровья, тотальная цифровизация пользовательского опыта и фиджитал-пространства в сочетании с высококвалифицированными врачами и экспертным оборудованием позволили реализовать проект, демонстрирующий возможности медицины завтрашнего дня. Символично, что это стало возможным в самом сердце Кубани, в Усть-Лабинске, который гармонично сочетает вековые традиции с новыми возможностями в области образования и культуры. Уверен, что клиника станет не только одним из ключевых элементов в развитии системы заботы о здоровье жителей Усть-Лабинска и региона, но и важной составляющей социальной инфраструктуры края», — отметил генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Родион Ступин.

«Открытие клиники в Усть-Лабинске — важный шаг в развитии и расширении медицинской сети в регионах России. Все больше людей получают доступ к современной, качественной и удобной медицинской помощи рядом с домом. Клиника „Будь Здоров“ позволит жителям заботиться о здоровье с опорой на передовые инновационные технологии и экспертный подход врачей», — прокомментировал Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор компании «Ингосстрах».

"Будь Здоров" в Усть-Лабинске — клиника уникального цифрового формата: здесь представлено более 80 цифровых поверхностей, широко применяются передовые технологии с использованием ИИ:

Для врачей: медицинская информационная система с клиническими путями, интеллектуальная система поддержки принятия врачебных решений в терапии, круглосуточная поддержка по радиологии (референсный центр), система анализа лабораторных исследований и система контроля качества оказанных услуг. Также для медиков доступны возможности системы телемедицинских консультаций с коллегами из других регионов (в том числе с врачами высшей категории из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Центра экспертизы), система умного расписания медицинских центров (PlanForce).

Для пациентов: удобное мобильное приложение с расширенным функционалом, которое уже насчитывает 78 тысяч пользователей ежемесячно. С его помощью можно осуществлять запись на прием к врачу, получить доступ к единой электронной медкарте с историей посещений, результатами анализов и рекомендациями врачей, телемедицинскому модулю, а также встроенным инструментам для анализа родинок и GPT-ассистенту. Пациентам доступна возможность цифрового («безбумажного») подписания документов, интеллектуальный IVR в колл-центре сети.

Для удобства в клинике установлены терминалы для самостоятельной записи к врачу, электронный уголок потребителя, электронная регистратура с возможностью оценки работы специалистов.

Созданы комфортные условия для диагностики и лечения детей: взятие крови, вакцинацию и любые инъекции облегчат VR-очки и веновизор.

Новый медицинский центр предлагает широкий спектр помощи для взрослых и детей:

амбулаторно-поликлиническое отделение,

стоматологическое отделение,

педиатрию,

отделение лучевой и функциональной диагностики,

эндоскопическое отделение,

отделение для проведения профосмотров (ПМО),

физиотерапевтическое отделение.

Помощь пациентам будут оказывать квалифицированные врачи 18 востребованных специальностей. Клиника оснащена современным медицинским оборудованием экспертного класса, включая аппараты КТ, МРТ, маммограф, рентгенологический аппарат и другие.

Клиника включена в единый контур оказания медицинской помощи федеральной сети «Будь Здоров»: врачи в рамках единой медицинской информационной системы имеют доступ к карте каждого пациента вне зависимости от региона проживания, в том числе к результатам анализов и исследований, включая УЗИ, рентгенологические снимки, КТ, МРТ.

На базе «Будь Здоров» в Усть-Лабинске реализованы возможности службы помощи на дому, получения консультаций и второго мнения врачей, в том числе «узкой» специализации, из других клиник сети посредством телемедицинских технологий. Также для пациентов доступен полный спектр (более 3 тысяч позиций) лабораторных исследований. Клиника обеспечивает полный цикл оказания скорой медицинской помощи — в рамках договора с Центральной районной больницей.

Клиника построена с учетом требований по организации доступной среды для всех категорий пациентов, навигация соответствует международным стандартам для медицинских учреждений

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