В Калужской области успешно развивается мясное животноводство

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Накануне Нового года в Перемышльском районе Калужской области введена в эксплуатацию животноводческая ферма по разведению мясного скота герефордской породы на базе КФХ Григория Соловова.

В этом году в I квартале заработают еще две фермы в Хвастовичском и Сухиничском районах.

На сегодня в регионе сформирован массив мясного скота численностью 107 тысяч голов, в том числе в сельхозорганизациях — 102,4 тысяч голов, рассказали в региональном правительстве. Сейчас идет работа по воззведению новых ферм и совершенствованию производственных технологий.

© nikatv.ru

В четырёх районах, а именно — в Сухиничском, Дзержинском, Бабынинском и Хвастовичском — на базе крестьянских (фермерских) хозяйств реализуют проекты по развитию мясных животноводческих ферм при грантовой поддержке.

На долю Брянской мясной компании приходится содержание 79% от всей численности мясного крупного рогатого скота — свыше 85 тысяч голов. Компания реализует мероприятия по формированию площадок для размещения животноводческих ферм. Таких площадок компания построила уже 13, из них реконструкция завершена на трёх.