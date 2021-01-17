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Армия и Флот

Впервые в истории РФ в небо одновременно поднялись шесть самолетов АН-24-100 «Руслан»

 © ic.pics.livejournal.com

15 января в Брянской области проведены первые в этом году совместные учебно-тренировочные полеты экипажей Сещинского и Тверского авиационных полков с участием одновременно шести стратегических военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан».

Полеты проводились на высоте свыше 4 тыс. метров, общая протяженность маршрута составила более 600 км, средняя скорость самолетов — 500км/ч.

Целью учебно-тренировочных полетов являлось совершенствование навыков молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой.

В ходе полетов экипажи военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» отрабатывали взлет, посадку, полеты по маршруту. Полеты проходили в сложных метеоусловиях в виде осадков, низкой облачности и сильных порывов ветра.

Полеты проводились под руководством командующего военно-транспортной авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова с привлечением руководящего состава командования ВТА и 12-й военно-транспортной авиационной дивизии.

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9x2T5T72JNE©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/KgYgKXZU3f0
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12334950@egNews

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ВВС, Ан-124-100 Руслан
  • Нет аватара alex_uns
    17.01.2119:38:44

    Краса и гордость советской авиации!!!

    #1222387
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