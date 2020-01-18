Южный завод тяжёлого станкостроения в несколько раз увеличил объёмы производства в 2020 году

Обрабатывающий центр VC 32/28 Gantry Machine производства ЮЗТС (Краснодар, Россия) © expertsouth.ru

По итогам непростого для экономики 2020 года расположенный в Краснодаре ЮЗТС отправил станков, обрабатывающих центров и станочной продукции, в том числе по госконтрактам, в несколько раз больше, чем годом ранее. Сумма годовой выручки завода также увеличилась в разы.

Как рассказали в отделе продаж предприятия, здесь за 12 месяцев минувшего года добились не только значительного роста объёмов производства, но и серьезного расширения географии поставок. Оборудование Южного завода тяжелого станкостроения (ЮЗТС) поступило на предприятия Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов. Кроме того, даже в этих, объективно сложных условиях, краснодарская компания развивала экспорт: узлы, запчасти и другую продукцию получили заказчики из Венгрии, Белоруссии и Казахстана.

Сегодня в цехах ЮЗТС идет работа над шестью крупными обрабатывающими центрами. Они предназначены для изготовления деталей особо сложных форм. Сейчас формируется портфель контрактов на 2021 и 2022 годы, который позволит ЮЗТС укрепить позиции одного из лидеров отечественного станкостроения.

С другой стороны, сейчас на предприятии продолжается программа обновления собственного станочного парка. Для этого, в частности, в цехах ЮЗТС изготовлен токарно-фрезерно-расточный обрабатывающий центр VC 32/28 Gantry Machine.

Но главное, на заводе создаются новые рабочие места. Причем ЮЗТС, как работодатель, стал привлекательным для молодежи. Под опекой опытных наставников здесь проходят практику учащиеся техникумов и вузов Кубани. Некоторые из выпускников возвращаются на завод — на постоянную работу.

Напомним, ЮЗТС был создан в Краснодаре в 2016 году на базе легендарного завода имени Г. М. Седина. В советское время он поставлял токарно-карусельные станки в 65 стран. В середине 90-х у предприятия начались финансовые трудности. Бизнес, региональная и федеральная власть искали возможности для возрождения на Кубани «Седина» с его уникальной конструкторской школой и всего тяжелого станкостроения. В итоге сюда пришел профильный инвестор и создал на этой базе современный завод. Сегодня ЮЗТС выпускает станки и обрабатывающие центры, которые востребованы в энергетическом и атомном машиностроении, металлургии, металлообработке и других отраслях. В 2020 году Минпромторг РФ присвоил ЮЗТС статус отечественного производителя, что дало заводу преимущество при поставке станков для предприятий России с госучастием.