В Санкт-Петербурге запустили производство компонентов для лазерных станков

Компания — ТД «Гефест» — запустила в Санкт-Петербурге новый цех фрезерной обработки крупногабаритных деталей для производства высокомощных лазерных станков.

Новый участок позволяет обрабатывать станины, рамы и порталы длиной до 8 метров и массой до 40 тонн.

Для реализации проекта предприятие привлекло льготное финансирование в размере 200 млн рублей.

«Наращивание собственных производственных компетенций обеспечивает развитие не только отдельно взятых предприятий, но и всей станкоинструментальной отрасли. Запуск нового участка для обработки крупногабаритных деталей является результатом синергии научно-технического задела компании и плеча господдержки, которая помогла привлечь льготное финансирование для расширения производственных возможностей.

Запуск нового цеха позволит предприятию увеличить объем операций, выполняемых на собственных производственных мощностях, и расширить возможности по выпуску оборудования крупных габаритов. Это особенно важно для разработки и производства новых высокомощных лазерных установок, для которых требуются массивные и точные элементы конструкции. К 2030 году ТД «Гефест» планирует поэтапно повысить уровень локализации производства, вывести на рынок обновленную линейку высокомощных лазерных станков SEKIRUS с ЧПУ, адаптированных к российским условиям эксплуатации, и обеспечить ежегодный выпуск не менее 30 станков в год.

ТД «Гефест» — производитель оборудования для лазерной обработки металла. Компания реализовала более 600 проектов по внедрению лазерных технологий на промышленных предприятиях России, Беларуси и Казахстана и с 2023 года имеет статус малой технологической компании.