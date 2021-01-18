В Курганской области запустили приборостроительный завод

© kurganobl.ru

В Курганском индустриальном парке 18 января открыто новое предприятие — приборостроительный завод.

Предприятие уже приступило к работе. Помещения и оборудование подготовили в 2020 году. Запущена в работу новейшая в России автоматизированная линия поверхностного монтажа (пайки) электронных компонентов. В целом производственный комплекс позволяет выпускать продукцию самого широкого спектра — размер используемых электронных деталей может составлять меньше миллиметра.

Базовым продуктом завода является линейка высокотехнологичных счетчиков электрической энергии собственной разработки. Они позволяют передавать показания онлайн и контролировать потребление электроэнергии, что, к примеру, можно использовать на предприятиях и социальных объектах для анализа и сокращения неоправданных расходов.

Инвестиции в проект составили 400 млн рублей.

Сейчас здесь трудятся 50 человек, в планах до конца года создать еще 50 рабочих мест.

© kurganobl.ru

К выпуску опытной партии счетчиков завод приступил в декабре. Она составит 2 тысячи приборов учета электроэнергии, план выпуска на 2021 год составляет до 100 тыс. счетчиков.

Также на заводе планируют освоить выпуск новой продукции — контроллеров телематики для мониторинга автотранспорта, контроллеров мониторинга энергообъектов для управления электрическими сетями. Умные приборы передают данные в режиме реального времени, сокращают время для анализа и устранения проблем.

Количество производств, размещенных на площадях бывшего Курганского завода колёсных тягачей (КЗКТ), на площадках которого создается индустриальный парк, выросло за год с 18 до 23.

В индустриальном парке завершается реконструкция 25 тыс. кв. м цехов, что предполагает размещение ещё трёх либо четырёх крупных новых заводов.

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru