В Курганской области запустили приборостроительный завод
В Курганском индустриальном парке 18 января открыто новое предприятие — приборостроительный завод.
Предприятие уже приступило к работе. Помещения и оборудование подготовили в 2020 году. Запущена в работу новейшая в России автоматизированная линия поверхностного монтажа (пайки) электронных компонентов. В целом производственный комплекс позволяет выпускать продукцию самого широкого спектра — размер используемых электронных деталей может составлять меньше миллиметра.
Базовым продуктом завода является линейка высокотехнологичных счетчиков электрической энергии собственной разработки. Они позволяют передавать показания онлайн и контролировать потребление электроэнергии, что, к примеру, можно использовать на предприятиях и социальных объектах для анализа и сокращения неоправданных расходов.
Инвестиции в проект составили 400 млн рублей.
Сейчас здесь трудятся 50 человек, в планах до конца года создать еще 50 рабочих мест.
К выпуску опытной партии счетчиков завод приступил в декабре. Она составит 2 тысячи приборов учета электроэнергии, план выпуска на 2021 год составляет до 100 тыс. счетчиков.
Также на заводе планируют освоить выпуск новой продукции — контроллеров телематики для мониторинга автотранспорта, контроллеров мониторинга энергообъектов для управления электрическими сетями. Умные приборы передают данные в режиме реального времени, сокращают время для анализа и устранения проблем.
Количество производств, размещенных на площадях бывшего Курганского завода колёсных тягачей (КЗКТ), на площадках которого создается индустриальный парк, выросло за год с 18 до 23.
В индустриальном парке завершается реконструкция 25 тыс. кв. м цехов, что предполагает размещение ещё трёх либо четырёх крупных новых заводов.
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