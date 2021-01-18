Российский СПГ впервые доставлен в Азиатско-Тихоокеанский регион в январе

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16 января в 20.20 мск газовоз «Кристоф де Маржери» достиг траверза мыса Дежнева и завершил переход по трассе Северного морского пути (СМП) в восточном направлении в рамках выполнения коммерческого рейса по доставке партии сжиженного газа проекта «Ямал СПГ» в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Впервые транспортировка российского СПГ по данному маршруту была обеспечена в январе.

Результаты перехода подтверждают: коммерческая перевозка грузов в восточном секторе российской Арктики в осенне-зимний период становится возможна на 1-2 месяца позже, что позволяет еще на шаг приблизиться к организации круглогодичной безопасной навигации на всем протяжении трассы СМП. В свою очередь, это будет способствовать реализации национальных планов по увеличению грузопотока в акватории Севморпути и развитию транзитного потенциала этой транспортной артерии.

Продолжительность перехода газовоза от выхода из Морского канала Обской губы до мыса Дежнева составила 10 суток 21 час. Судно преодолело расстояние в 2474 морских мили.

На всем протяжении трассы СМП «Кристоф де Маржери» осуществлял самостоятельное плавание, без сопровождения ледокола, при этом поддерживая безопасную с учетом ледовой обстановки и ограниченной видимости скорость. Около 66% всего ходового времени, для преодоления участков заторошенного льда, судно осуществляло движение кормой вперед, реализуя заложенный в его конструкцию принцип двойного действия. Средняя скорость плавания составила 9,5 узла.

Игорь Тонковидов, генеральный директор — председатель Правления ПАО «Совкомфлот», сказал:

«Январский рейс газовоза „Кристоф де Маржери“ — продолжение многолетней системной работы „Совкомфлота“ и „НОВАТЭКа“ по развитию крупнотоннажного судоходства и дальнейшему расширению окна транспортных возможностей в сложных ледовых и навигационных условиях Арктического морского бассейна. Многовековая мечта российских первопроходцев — открыть круглогодичную навигацию в восточном секторе Арктики — на наших глазах становится еще на один шаг ближе. Это позволяет повысить эффективность использования СМП в интересах национальной экономики и способствует успешной реализации масштабных промышленных проектов в устье реки Обь и на всем протяжении Арктической зоны РФ в целом. При этом уменьшение продолжительности рейса при использовании СМП по сравнению с традиционным южным маршрутом через Суэцкий канал обеспечивает не только экономическую эффективность, но и существенное сокращение „углеродного следа“ от грузоперевозок».

«Отрадно видеть, что „Совкомфлот“ последовательно развивает передовые отечественные судоходные компетенции. Вписана еще одна важная страница в историю развития СМП и российской школы ледового плавания. Компании „Совкомфлот“ отводится одна из ключевых ролей в реализации планов руководства страны по наращиванию объемов перевозки грузов по трассам Северного морского пути. Уверен, накопленный „Совкомфлотом“ опыт операций в Арктике позволит компании обеспечить безопасную и бесперебойную доставку на мировой рынок российских экспортных грузов — в частности, СПГ, на который приходится существенная доля намеченного грузооборота Севморпути», — отметил Виталий Савельев.

За период перехода собраны подробные данные о ледопроходимости и маневренности газовозов ледового класса Arc7 при плавании в условиях, характерных для восточного сектора Арктики в январе, при различных режимах движения.

Использование данных спутниковой ледовой разведки, а также аналитических методов оценки и прогнозирования ледовой обстановки, разработанных специалистами «Совкомфлота», позволило выбрать для судна наиболее безопасный и экономически эффективный маршрут.

С разницей в сутки аналогичный переход по СМП выполнил еще один газовоз этой серии, который использовал данные «Кристофа де Маржери» и канал, проложенный им в ледовых полях, что дало возможность отработать тактику взаимодействия двух газовозов арктического ледового класса при самостоятельном плавании в ледовых условиях.

Справочно

В 2010-2011 годах «Совкомфлот» и «НОВАТЭК» совместно с «Атомфлотом» организовали серию экспериментальных транзитных рейсов по Севморпути, которые доказали техническую возможность и экономическую целесообразность использования СМП для крупнотоннажных грузовых перевозок. Эти рейсы заложили основу для реализации масштабных газовых проектов в устье Оби.

В 2017 году «Совкомфлот» ввел в эксплуатацию первый в мире арктический ледокольный газовоз СПГ — «Кристоф де Маржери». Это головное судно серии из 15 газовозов, спроектированных для круглогодичной транспортировки сжиженного газа в рамках проекта «Ямал СПГ». Грузовместимость судна — 172 600 куб м. Танкер отличается высокой ледопроходимостью (ледовый класс Arc7), маневренностью и мощностью (45 МВт), что позволяет ему безопасно работать в экстремальных условиях высоких широт.

В декабре 2017 года жюри международной премии S&P Global Platts Global Energy Awards присудило газовозу «Кристоф де Маржери» главный приз в номинации «Инженерный проект года» (Engineering Project of the Year).

В 2020 году «Кристоф де Маржери» стал первым в истории крупнотоннажным грузовым судном, которое преодолело трассу Севморпути в восточном направлении в мае, на два месяца раньше традиционного начала навигации.

Пресс-служба ПАО «Совкомфлот»

Группа компаний «Совкомфлот» (MOEX:FLOT) — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке газа и нефти, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. По состоянию на дату публикации пресс-релиза, собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 146 судов общим дедвейтом более 12,7 млн тонн. Свыше 80 судов обладают ледовым классом.

«Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.

В состав газового флота СКФ входит 16 судов, еще 19 газовозов находятся в стадии строительства. «Совкомфлот» является независимым владельцем и оператором газовозов с 2006 года и стал первым в истории российским предприятием, успешно вышедшим в этот премиальный сегмент мирового судоходного рынка. В число ключевых фрахтователей судов газового флота СКФ входят «Газпром», «Сахалин Энерджи», Shell, «Ямал СПГ», «Сибур», Tangguh LNG.