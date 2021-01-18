ОКБМ уже производит насосы, которые перекачивают газ на большой глубине при -162 °C. Настало время заняться криогенным судовым оборудованием © strana-rosatom.ru

Судостроение — одно из самых динамично развивающихся бизнес-направлений машиностроительного дивизиона «Росатома».

Директор по судостроению и оптимизированным плавучим энергоблокам «Атомэнергомаша» Владимир Аптекарев рассказал о крупнейшем судостроительном контракте в истории дивизиона, перспективах работы над СПГ-оборудованием и намерении проектировать и строить собственные суда.

Укрупнение контрактов

Как увеличивается портфель судостроительных заказов АЭМ?

В 2018 году портфель заказов составлял 11,2 млрд рублей, в 2019 году — 22,1 млрд, в 2020 году — около 42,6 млрд. И здесь трудно переоценить роль ОКБМ им. Африкантова. Во многом благодаря активной позиции руководства компании и стал возможен такой серьезный рост. 80% портфеля заказов составляет реакторное оборудование, насосы для судов различного назначения. Кроме того, мы изготавливаем общесудовое гражданское оборудование, которое не имеет отношения к ядерному острову: валы и винты, емкости, арматуру, корпусное литье и др.

Также ОКБМ выступит в роли комплексного поставщика оборудования для ледоколов проекта «Лидер». Мы будем отвечать за производство и поставку всего силового острова: двух реакторных установок РИТМ‑400, четырех паротурбинных установок и всех сопутствующих систем. Контракт на укрупненную поставку для головного «Лидера» судостроительный комплекс «Звезда» уже подписал с ОКБМ. Сумма контракта, более 28 млрд рублей, — рекордная для судостроительного бизнеса АЭМ.

В чем преимущество укрупненной поставки?

Это логичная история. Судостроительная индустрия давно идет по пути укрупнения. Заказчику удобно работать с инженерно-производственными интеграторами, которые отвечают за большой объем и несут полную ответственность за поставки, это проще и надежнее, чем работать с 15−20 никак не связанными друг с другом поставщиками. ССК «Звезда» предложил нам стать интегратором поставки силового острова, эту идею поддержал «Атомфлот». Мы провели огромную работу, определив, что можем изготовить самостоятельно, а что — в кооперации.

У ОКБМ большой опыт комплексных поставок оборудования, и это помогло провести подготовительную работу в максимально короткий срок. Изготовлением паротурбинных установок займется сторонняя компания, нам предстоит ее выбрать.

ПТУ для ледоколов предыдущего поколения, проекта 22220, изготовил Кировский завод. Он сможет претендовать на поставки для «Лидера»?

Мы проведем открытый конкурс. Кировский завод, безусловно, сможет в нем участвовать. Но в России есть и другие компании, способные поставить такое оборудование. Например, Калужский и Уральский турбинные заводы. Мы рассчитываем на адекватную рыночную цену и релевантное техническое решение, соответствующие требованиям проектанта, ЦКБ «Айсберг», головного заказчика и верфи.

Как прокомментируете историю со срывом срока поставки ПТУ Кировским заводом при строительстве ледоколов проекта 22220?

Любой негативный информационный фон, а также недостаточный контроль соисполнителем за производственными процессами нас тревожит. Кировский завод столкнулся с серьезными производственно-техническими вызовами при работе на головном ледоколе, фактически разработал совершенно новую установку под новую задачу и создал уникальный для страны испытательный комплекс. Все, что производится впервые или осваивается заново, когда создаются или восстанавливаются кооперационные цепочки, отрабатывается технология, конечно, сопряжено с повышенными рисками.

Предприятия АЭМ поставляют все оборудование вовремя, это наш стиль работы. Приложим все усилия с победителем конкурса, в том числе применим методологию ПСР, чтобы не допустить срыва срока.

Что еще будет изготовлено для головного «Лидера» в рамках комплексной поставки?

Комплексная система управления. Ею, вероятнее всего, займется НПО «Аврора», которое имеет богатый опыт разработки и поставки систем управления судов различных классов и назначений.

АЭМ изготовит арматуру, элементы трубопроводов, теплообменное и другое вспомогательное оборудование, мы также поставляем отдельные элементы ПТУ. Наш холдинг примет участие в других конкурсах ССК «Звезда». Если говорить о сумме контрактов, которые мы рассчитываем заключить в 2021 году, то это может быть до 4 млрд рублей.

Что самое сложное в работе комплексного поставщика?

Организация — отлаживание собственных производственных процессов и координация работы соисполнителей. Необходимо согласовать оптимальную для заказчика очередность поставки: какое-то оборудование наверняка потребуется раньше, чем указано в контракте, другое — позже, у нас уже есть такой опыт. Будем работать со всей цепочкой поставки как внутри отрасли, так и за пределами. Важнейшая задача — изготовить новую реакторную установку РИТМ-400, для чего был осуществлен опережающий запуск производства заготовок корпуса реактора.

Как идет работа по поставкам оборудования на ледоколы проекта 22220?

Для ледоколов 22220 мы поставляем реакторную установку, заготовки гребных винтов, емкостное и фильтровальное оборудование. Сейчас завершаем поставки на третье и четвертое серийное судно. Кстати, именно на ледоколы проекта 22220 мы впервые начали поставлять оборудование, не относящееся к реакторной установке.

Балтийский завод в Санкт-Петербурге. Установка реактора РИТМ-200 на атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 © strana-rosatom.ru

СПГ прямо по курсу

В мае 2020 года АЭМ объявил о технологическом партнерстве с «Русатом Карго» по строительству ядерных энергоустановок будущих судов — контейнеровозов для проекта «Северный морской транзитный коридор». Как развивается сотрудничество?

Мы видим большие перспективы в этом проекте, но пока нет понимания сроков и объема поставок. Мы готовы обеспечить потребность «Русатом Карго» в реакторных установках, в общесудовом оборудовании для контейнеровозов. Предложили услуги нашей компании «Атомэнерго», которая специализируется на проектировании береговых гидротехнических и портовых сооружений. Возможно, подключимся и в части инжиниринга судов, если у заказчика будет желание, здесь мы тоже наращиваем компетенции, и нам будет что предложить. Мы создаем проектно-инженерную группу, которая займется комплексным проектированием и поставками судовых систем. Это позволит значительно увеличить объем поставки, укрупнить ее, улучшить качество. Мы будем нести ответственность за работу целых систем, производить гарантийное и постгарантийное обслуживание. То есть станем более ценным и удобным партнером, разовьем собственные новые продукты.

В будущем рассматриваем возможность выйти на рынок проектирования судов. Это, по сути, еще одна тенденция в мировом машиностроении. Так, корпорация Wärtsilä в 2008 году приобрела несколько проектных компаний, в том числе знаменитого судового проектанта Vik-Sandvik, и, образовав подразделение Wärtsilä Ship Design, разработала уникальные комплексные продукты и нарастила объем поставок. Мы готовы к обсуждению различных вариантов альянсов и стратегических партнерств.

Какими судовыми системами вам интересно заняться в первую очередь?

Мы видим потенциал на рынке оборудования судов-газовозов. Государство с каждым годом увеличивает требования по локализации производства судового оборудования, в том числе для сжиженного природного газа. Но сегодня в России практически нет релевантных технологий транспортировки и хранения СПГ, особенно если говорить о крупнотоннажных перевозках.

«Атомэнергомаш» разрабатывает и изготавливает криогенное оборудование несудового назначения. Логично заняться и криогенным судовым оборудованием, например системами транспортировки СПГ для танкеров-газовозов, топливными СПГ-системами.

В ОКБМ есть высококвалифицированная конструкторская группа, специализирующаяся в этой области. C Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом мы проводим научно-исследовательские работы по созданию грузовой системы крупнотоннажных танкеров-газовозов. Она будет включать в себя емкости для СПГ и сопутствующее криогенное оборудование. Прямыми заказчиками наших систем станут судостроительные верфи.

Энергия Арктики

Расскажите о работе над оптимизированными плавучими энергоблоками.

Совместно с дирекцией Севморпути «Росатома» мы прорабатываем возможность электрификации труднодоступных районов Арктики. По нашему заказу конструкторы из ЦКБ «Айсберг» подготовили эскизный проект ОПЭБ.

Мы писали об этом (№ 35 (451)), но конструкторы говорили, что их разработка предназначена для эксплуатации в тропическом и субтропическом климате.

Рассматривается возможность доработки для использования в Арктической зоне РФ. ОПЭБ пригодится горнорудным и нефтедобывающим компаниям, развивающим перспективные проекты с большими мощностями и длительным жизненным циклом, а также территориям, где создаются промышленные кластеры со значительным энергопотреблением.

Как распределены роли между АЭМ и РАОС в работе с ОПЭБ?

АЭМ — технологический интегратор «Росатома» по «плавучей» энергетике на российском и международном рынках, а также коммерческий интегратор на российском рынке. Коммерческую интеграцию на международном рынке осуществляет РАОС. Мы взаимодействуем, отрабатываем ряд пилотных площадок для внедрения ОПЭБ.

Как будет развиваться российский рынок судостроения в долгосрочной перспективе?

Будет нарастать объем гражданского заказа в судостроении, развиваться строительство судов на СПГ, усилится импортозамещение, локализация производства судового оборудования. Рынок продолжит двигаться по пути укрупнения поставок, укрупнения игроков. Нас ожидают слияния и поглощения мелких и средних игроков, более активная кооперация крупных игроков с компаниями меньшего размера и т. д. Важную роль станут играть отраслевые некоммерческие организации и объединения в судовом машиностроении, которые будут на государственном уровне отстаивать интересы отечественного бизнеса.

Когда на российском рынке появится судно, спроектированное АЭМ?

Допускаю, что уже в ближайшие 7−10 лет мы выйдем на проектирование и строительство собственных судов, с существенной долей оборудования, произведенного АЭМ.

Покупку судостроительной верфи вы допускаете в долгосрочной перспективе?

Конкретных планов нет, но мы обсуждали этот вопрос, возможно, будем прорабатывать такую модель расширения бизнеса АЭМ в судостроении. Конечно, все зависит от конъюнктуры рынка, собственного заказа, наличия подходящих площадок и многого другого.

© Газета «Страна Росатом». Текст: Светлана Зайцева. Фото: Никита Грейдин, ОКБМ им. Африкантова