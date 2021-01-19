В Калининградской области школьный автопарк пополнили шестнадцать ПАЗов

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В Калининградской области за счет средств федерального бюджета были приобретены 16 школьных автобусов марки ПАЗ, рассчитанных на 30 пассажиров. Новые автобусы отправятся в десять муниципалитетов. Это позволило полностью закрыть потребность в обновлении автопарка по итогам 2020 года.

Каждый автобус оснащен глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет круглосуточно контролировать местонахождение и перемещение транспорта, осуществляющего школьные перевозки.

Больше всего автобусов — шесть ПАЗов — получил Гурьевский городской округ. Муниципалитет является лидером по числу детей на подвозе. С прошлого года число ребят, пользующихся школьными автобусами, выросло с 2,4 тысячи почти до трех тысяч. Всего же в двенадцати школах района учатся 9 345 юных гурьевчан. Сегодня на линии выходят 44 школьных автобуса, которые полностью закрывают потребность в детских перевозках.

Два автобуса отправились в Зеленоградский городской округ. По одному — получили Багратионовский, Балтийский, Гвардейский, Краснознаменский, Правдинский, Полесский, Славский и Черняховский городские округа.

Справка:

Организованная перевозка детей к общеобразовательным организациям реализуется в двадцати муниципальных образованиях Калининградской области. В 2020-2021 учебном году в регионе осуществляется подвоз к месту учебы и обратно в отношении 15,2 тысяч обучающихся. В настоящее время подвоз детей осуществляют 299 автобусов. Напомним: срок службы школьных автобусов — 10 лет.