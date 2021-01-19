Завершена модернизация крупнейшей электростанции Монголии

© www.utz.ru

Российские специалисты завершили самую масштабную за последние 30 лет модернизацию энергосистемы Монголии, введя в строй почти 600 МВт мощности (60% объема всей энергетики страны).

Первые два энергоблока АО «РОТЕК» совместно с АО «Уральский турбинный завод» ввели в эксплуатацию еще «в мирное время» — осенью-зимой 2019 года. Третий энергоблок монтировался и запускался уже в условиях мировой пандемии COVID-19 и строжайшего карантина. Но, несмотря на все ограничения, работы были сданы точно в срок 15 октября 2020 года перед началом отопительного сезона. Последний (четвёртый) энергоблок станции, после успешных 72-часовых испытаний начал выдачу мощности в сеть 18 января 2021 г., перед началом зимнего пика потребления энергии в монгольской энергосистеме.

Символичными стали и даты сдачи энергообъектов — энергетики Монголии получили от российских машиностроителей новые турбины к Новому году и Рождеству, точно в обещанные сроки, а модернизация станции окончательно была завершена в канун монгольского Нового года (традиционный для страны праздник — Цаган Сар).

Более 120 тысяч домохозяйств, объекты социальной сферы и промышленные предприятия Монголии теперь обеспечены надежным источником тепла и света. Новые блоки станции имеют ресурс не менее 40 лет, в течение которых каждая из турбин ежегодно будет экономить на топливе до $19,5 млн., производя на 10% меньше выбросов в атмосферу. КПД новых машин был увеличен на 9%, а их маневренность на 40%. Более эффективные турбины будут экономить до 100 тысяч тонн угля в год.

«Энергетика является фундаментальным сектором экономической безопасности страны, который дает возможность устойчивого социального развития и создания комфортных условий для жизни монгольского народа. Правительство Монголии работает над развитием энергетического сектора, который является ключом к социально-экономическому развитию» — заявил представитель правительства Монголии.

Для поддержания высоких темпов экономического роста (в 2019 году экономика Монголии выросла на 7,3% (для сравнения: экономика Китая выросла на 6,1%. По прогнозу Всемирного банка, экономика Монголии быстро восстановится после пандемии и вырастет на 5 процентов в течение следующих двух лет), стране необходимо кратно увеличить собственное производство электроэнергии.

Представитель России в Монголии отметил: — «В условиях пандемии коронавируса сотрудники компании РОТЕК и Уральского турбинного завода проявили себя с самой лучшей стороны. Они в очередной раз продемонстрировали свою надежность, высокую ответственность, профессионализм мирового уровня и умение преодолевать трудности на пути к достижению цели. Не сомневаюсь, что недюжинные усилия, исполнение всех обязательств найдут достойную оценку у нас на Родине и у монгольских партнеров…».

© www.utz.ru