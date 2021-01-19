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Группа РПМ (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины») в полном объеме выполнила план 2020 года по изготовлению 14 снегоуборочных самоходных поездов ПСС-1К для АО «Российские железные дороги».

Данный подвижной состав используется для очистки от снега железнодорожных путей, в том числе стрелочных переводов и горловин, погрузки снега в собственный кузов с последующей выгрузкой в отведенных местах. Поезда ПСС-1К выпускаются на Верещагинском заводе «Ремпутьмаш» с 2013 года и являются востребованной продукцией, всего предприятие изготовило 154 единицы данного вида техники.

Техника используется на Северной, Дальневосточной, Свердловской, Западно-Сибирской и других полигонах российских железных дорог для уборки снега, что является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов.

Снегоуборочный поезд ПСС-1К состоит из головной машины, двух промежуточных и одного концевого полувагона, тягово-энергетической секции ТЭС. Максимальная ширина очищаемой полосы снега ротором питателем 2,4 метра, а с открытыми боковыми крыльями — 5,3 метра, максимальная высота очищаемого слоя снега составляет 0,8 метра. Максимальная вместимость всего поезда составляет 460 кубометров снега, а максимальная грузоподъемность — 180 тонн. Расчетная производительность ротора питателя — до 1200 кубометров в час.