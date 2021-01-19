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Транспорт и логистика

«Синара — Транспортные Машины» изготовили для РЖД 14 снегоуборочных поездов в 2020 году

 © sinara-group.com

Группа РПМ (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины») в полном объеме выполнила план 2020 года по изготовлению 14 снегоуборочных самоходных поездов ПСС-1К для АО «Российские железные дороги».

Данный подвижной состав используется для очистки от снега железнодорожных путей, в том числе стрелочных переводов и горловин, погрузки снега в собственный кузов с последующей выгрузкой в отведенных местах. Поезда ПСС-1К выпускаются на Верещагинском заводе «Ремпутьмаш» с 2013 года и являются востребованной продукцией, всего предприятие изготовило 154 единицы данного вида техники.

Техника используется на Северной, Дальневосточной, Свердловской, Западно-Сибирской и других полигонах российских железных дорог для уборки снега, что является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов.

Снегоуборочный поезд ПСС-1К состоит из головной машины, двух промежуточных и одного концевого полувагона, тягово-энергетической секции ТЭС. Максимальная ширина очищаемой полосы снега ротором питателем 2,4 метра, а с открытыми боковыми крыльями — 5,3 метра, максимальная высота очищаемого слоя снега составляет 0,8 метра. Максимальная вместимость всего поезда составляет 460 кубометров снега, а максимальная грузоподъемность — 180 тонн. Расчетная производительность ротора питателя — до 1200 кубометров в час.

Источник: https://www.sinara-group.com/media/...egouborochnykh-poezdov-v-2020-godu/

Группа РПМ, Синара-Транспортные Машины, РЖД
  • Clausson Clausson
    19.01.2119:28:55

    Благодаря в том числе вот этим ПСС-1К РЖД остается самой пунктуальной компанией в мире. Мы так привыкли, что поезда теперь ходят четко по расписанию, что и не замечаем этого. Между тем, такой четкости даже в СССР не было и в помине.

    ЗЫ: Был, например, неприятно удивлен как за последние 30 лет деградировал немецкий Deutsche Bahn. Во времена ГДР по поездам можно было часы сверять, а сейчас 20-30 минут опоздания это такая новая абсолютная нормальность. А ведь наши климатические условия не сравнить с европейскими.

    Отредактировано: Clausson~19:29 19.01.21
    #1222599
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      19.01.2121:03:17

      Я уже не удивлен как деградировал немецкий Deutsche Bahn. В последнее время когда пользовался их поездами я тоже заметил что практически всегда они опоздывали на 20-30 минут.

      Но 2 часа опоздания тоже встречалось, не говоря о забастовке когда вынужден брать такси.

      Правда немецкие таксисты более надёжные и честные чем российские. Поэтому сервисом последних стараюсь не пользоваться совсем    

      #1222603
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