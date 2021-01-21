На фрегат «Адмирал Головко» погружены газотурбинные агрегаты и редукторы российского производства

Погрузка главного газотурбинного агрегата М90ФР производства ПАО «ОДК-Сатурн» на строящийся для ВМФ России фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 (заводской номер 923) на ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь». Санкт-Петербург, декабрь 2020 года (с) кадр из видео ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» © ic.pics.livejournal.com

Как сообщил веб-ресурс Sudоstrоenie.info, на ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (в составе АО «Объединенная судостроительная корпорация») в Санкт-Петербурге в декабре 2020 года была завершена погрузка первых газотурбинных двигателей и редукторов российского производства в трюм кормового машинного отделения строящегося для ВМФ России фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350 (заводской номер 923). Об этом говорится в опубликованном 19 января 2021 года сюжете на канале судостроительного предприятия Северная верфь на видеосервисе Youtube.

Сообщается, что для проведения технологически сложной операции работники стапельного цеха Северной верфи демонтировали три палубы с переборками. В образовавшийся проем сначала были погружены турбины, затем редукторы. Для погрузки последних использовался плавкран с большой грузподъемностью. После погрузки будет проведена рассчитанная на несколько месяцев работа по центровке и монтажу газотурбинной установки, отмечается в видеосюжете.

«Адмирал Головко» является третьим фрегатом проекта 22350 и первым кораблем данного проекта с полностью отечественной дизель-газотурбинной энергоустановкой. На двух первых фрегатах проекта 22350 — «Адмирал Горшков» (сдан в 2018 году) и «Адмирал флота Касатонов» (сдан в 2020 году) — в качестве форсажных двигателей применены газотурбинные установки украинского предприятия «Зоря — Машпроект».Начиная с третьего корпуса, на фрегатах проекта 22350 предусмотрено применение газотурбинных двигателей М90ФР производства «ОДК — Сатурн». В качестве маршевых на корабли устанавливаются дизельные двигатели 10Д49 Коломенского завода. Редукторы РО55 поставляет завод «Звезда».Закладка фрегата «Адмирал Головко» состоялась 1 февраля 2012 года, спуск на воду — 22 мая 2020 года. Разработчик проекта — Северное ПКБ.

Как сообщает блог bmpd: первый судокомплект в составе двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р полностью российского производства, изготовленных ПАО «ОДК-Сатурн» и поставленных на Северную верфь в ноябре-декабре 2020 года, изначально был предназначен для строящегося для ВМФ России на ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург) четвертого фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Исаков» с заводским номером 924, который в настоящее время находится еще в стапельной стадии постройки. При этом планировалось, что дизель-газотурбинные агрегаты М55Р для третьего фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко» с заводским номером 923, спущенного на воду 22 мая 2020 года, будут сданы «ОДК-Сатурн» следующими. Это связано с особенностью перезаключения контрактов на производство корабельных агрегатов после украинского кризиса 2014 года и отказа николаевского ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект» поставлять газотурбинные двигатели М90Ф и редукторы РО55 для строящихся в России фрегатов проекта 22350. Сообщалось, что формальным поставщиком дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегата с заводским номером 923 по прежнему числилось созданное в свое время с участием НПО «Сатурн» и ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект» российско-украинское совместное предприятие ЗАО «Турборус», в настоящее время, видимо, существующее уже чисто номинально.Однако в итоге руководство ОСК все-таки решило установить первый судокомплект в составе двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р полностью российского производства на уже спущенный на воду третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» с заводским номером 923 — видимо, опасаясь превращения его в очередной долгострой.Николаевское ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект» выступало разработчиком и изготовителем газотурбинных двигателей М90Ф и редукторных передач РО55 для первых двух фрегатов проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» с заводскими номерами 921 и 922, в настоящее время находящихся в строю ВМФ России.

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