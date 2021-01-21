СХПК «Колос» из Удмуртии завершил строительство молочной фермы и запустил кормоцентр
СХПК «Колос» из Вавожского района Удмуртии полностью завершил строительство фермы, состоящей из четырех коровников. Молочный комплекс рассчитан на 1712 голов. На сегодняшний день на новой ферме уже достигнута проектная мощность — 40 т молока в сутки.
Кормоцентр стал частью нового животноводческого комплекса. Сегодня здесь производится 126 т монокорма в день. Центр пока обеспечивает кормами 40% имеющегося поголовья КРС.
Сумма инвестиций в строительство кормоцентра превысила 100 млн рублей. Проектная мощность производства сбалансированных кормов для животных составила до 500 т за смену. 3 стационарных миксера объёмом 15 т каждый в перспективе будут обеспечивать готовыми монокормами и другие сельхозпредприятия республики.
Всё приготовление кормов автоматизировано, человеческий фактор на новом объекте полностью исключен. Все необходимые параметры — степень измельчения компонентов монокорма, время смешивания
На выходе — оптимальные, сбалансированные по всем параметрам корма для разных физиологических групп животных. Уже в ближайшее время космоцентру предстоит обеспечивать такими кормами 10 тыс. голов — такое общее поголовье КРС сегодня содержатся в «Колосе».
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