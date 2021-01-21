СХПК «Колос» из Удмуртии завершил строительство молочной фермы и запустил кормоцентр

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СХПК «Колос» из Вавожского района Удмуртии полностью завершил строительство фермы, состоящей из четырех коровников. Молочный комплекс рассчитан на 1712 голов. На сегодняшний день на новой ферме уже достигнута проектная мощность — 40 т молока в сутки.

Кормоцентр стал частью нового животноводческого комплекса. Сегодня здесь производится 126 т монокорма в день. Центр пока обеспечивает кормами 40% имеющегося поголовья КРС.

Сумма инвестиций в строительство кормоцентра превысила 100 млн рублей. Проектная мощность производства сбалансированных кормов для животных составила до 500 т за смену. 3 стационарных миксера объёмом 15 т каждый в перспективе будут обеспечивать готовыми монокормами и другие сельхозпредприятия республики.

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Всё приготовление кормов автоматизировано, человеческий фактор на новом объекте полностью исключен. Все необходимые параметры — степень измельчения компонентов монокорма, время смешивания и т. д. — подсчитывает и выполняет компьютерная программа, оператор лишь задает нужную рецептуру.

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На выходе — оптимальные, сбалансированные по всем параметрам корма для разных физиологических групп животных. Уже в ближайшее время космоцентру предстоит обеспечивать такими кормами 10 тыс. голов — такое общее поголовье КРС сегодня содержатся в «Колосе».

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