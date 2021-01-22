В Перми и Якутске открыты новые корпуса школ

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21 января в Перми состоялось открытие нового корпуса гимназии № 3. Его строительство завершилось на четыре месяца раньше срока. Здание возведено благодаря реализации национального проекта «Образование».

В новом корпусе размещены 50 учебных кабинетов для начальной, средней и старшей школы. Это современное здание, оборудованное по последнему слову техники, с двумя спортзалами, библиотекой, музеем, актовым залом, местами отдыха.

в Перми продолжается строительство нового корпуса школы на улице Юнг Прикамья и нового корпуса школы № 93, на очереди — реконструкция школы № 22 и строительство нового корпуса гимназии № 17.

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

В Якутске состоялось открытие пристроя средней общеобразовательной школы № 31 на 315 мест для учащихся 10-11 классов. Объект построен ООО «СТК» в рамках инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2019-2020 годы.

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Новый пристрой школы № 31 отвечает всем современным образовательным стандартам. На первом этаже располагаются вестибюльная группа помещений, буфет на 20 мест с подсобным помещением, 5 учебных классов и учебный класс по химии с лаборантской вместимостью на 21 учащегося, читальный зал библиотеки с книгохранилищем на 30 тысяч книг, учебная мастерская по технологии с инструментальной и кабинетом для мастера, комната охраны, а также технические помещения.

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На втором этаже разместились 5 классов, учебный класс по физике с лаборантской, рассчитанной на 21 учащегося, учебная мастерская по домоводству с подсобным помещением, учительская, спортивный зал с раздевалками и снарядной, тренерская, учебный класс по ОБЖ, тир для пневматического оружия с комнатой хранения.