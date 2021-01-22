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Армия и Флот

В российскую армию впервые поступил «Пенициллин»

ПенициллинПенициллин © cdn.iz.ru

Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин», разработанных Научно-исследовательским институтом «Вектор», поступила в Вооруженные силы России. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Вега» (входит в Росэлектронику госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев.

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — рассказал Михеев.

Комплекс предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. «Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, после чего выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту."
Источник: https://lenta.ru/news/2021/01/22/penicillin/

Пенициллин, комплексов артиллерийской разведки
  • Нет аватара Сергей К.
    22.01.2111:15:37

    Ничего так название… И явно оставили возможность для роста.

    Отредактировано: Сергей К.~11:17 22.01.21
    #1222876
  • Нет аватара RavenD
    22.01.2112:32:10

    Покажите мне фото человека .Который придумывает эти названия.    .

    ждём Цефокситин и после Цефексим с Цефепим

    #1222885
  • Александр Сенин Александр Сенин
    22.01.2113:21:25

    Крутая штука.

    #1222890
  • Александр Сенин Александр Сенин
    22.01.2113:28:46

    Комплекс способен искать огневые позиции орудий, миномёты, РСЗО и стартовые позиции зенитных и тактических ракет, при этом одновременно корректировать стрельбы своей артиллерии, а вся аппаратура комплекса размещается на базе высокопроходимого грузовика КамАЗ.

    Комплекс эффективно работает «в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия». Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.

    #1222892
  • Александр Сенин Александр Сенин
    22.01.2113:29:44

    американское издание The National Interest признало новейший российский комплекс звукотепловой разведки серьёзной угрозой для тяжелой артиллерии армии США.

    #1222894
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