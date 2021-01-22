В российскую армию впервые поступил «Пенициллин»

Пенициллин © cdn.iz.ru

Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин», разработанных Научно-исследовательским институтом «Вектор», поступила в Вооруженные силы России. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Вега» (входит в Росэлектронику госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев.

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — рассказал Михеев.

Комплекс предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. «Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, после чего выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту."