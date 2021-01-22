Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» из Башкирии модернизировал производство

© avatars.mds.yandex.net

В Башкортостане завод пластмассовых изделий «Альтернатива» вложил 200 млн рублей в модернизацию производства. За счет этого предприятие увеличило производство пластмассовых изделий для сада, огорода и кухни, а также снизило себестоимость выпускаемой продукции на семь процентов.

Предприятие закупило новое оборудование и увеличило производство садовых изделий: баков, бочек и канистр на 30 процентов, леек в 2 раза, а также кухонных предметов: банок, бидонов и других емкостей на 20 процентов. Новое оборудование позволило снизить расход сырья на 2-10 процентов по разной продукции за счет использования новых пресс-форм, а также без потери производительности уменьшить расход электроэнергии на 20 процентов за счет двигателей меньшей мощности.

Обновление оборудования позволило увеличить производство, расширить ассортимент выпускаемой продукции и улучшить качественные характеристики, — сообщил генеральный директор компани Раиль Фахретдинов. Теперь изделия завода легко конкурируют по качеству с зарубежными аналогами, выигрывая у них в цене.

Отметим, компания поставляет готовую пластиковую продукцию крупным торговым сетям России: X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Светофор», «Монетка».