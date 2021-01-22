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Транспорт и логистика

«РЖД» закупило 566 новых локомотивов в 2020 году

Новый электровоз 2ЭС5К «Ермак» 2020 года выпуска на станции Котельнич-I в Кировской областиНовый электровоз 2ЭС5К «Ермак» 2020 года выпуска на станции Котельнич-I в Кировской области © trainpix.org

В 2020 году «РЖД» инвестировало в обновление тягового подвижного состава порядка 95 млрд рублей. Всего было закуплено 566 локомотивов.

В структуре закупок — 328 магистральных электровозов, среди которых 294 грузовых (2ЭС5К — 15 единиц, 3ЭС5К- 122 единиц, 4ЭС5К — 15 единиц, 2ЭС6 — 96 единиц, 3ЭС6 — 30 единиц, 2ЭС7 — 9 единиц, 3ЭС4К — 4 единицы, 3ЭС10 — 3 единицы) и 34 пассажирских (ЭП2К — 25 единиц, ЭП20 — 5 единиц, ЭП1М — 4 единицы).

Объем закупки тепловозов составил 238 единиц, в том числе 154 маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ, 80 грузовых магистральных тепловозов (40 единиц 2ТЭ25КМ и 40 единиц 3ТЭ25К2М) и 4 пассажирских тепловоза ТЭП70БС.

Наибольшее количество новых машин пополнило парки локомотивных депо Хабаровск, Тайга, Иланская и Комсомольск.

«Инвестиционная программа 2020 года была в значительной мере ориентирована на Восточный полигон. На него было направлено 318 новых локомотивов. В частности, мы приобрели для БАМа мощные тепловозы 3ТЭ25К2М, которые позволили значительно улучшить на данном участке показатели, влияющие на эффективность нашей работы, такие как производительность локомотива и вес поезда», — отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник Дирекции тяги Олег Валинский.

https://trainpi...list.php?mid=36

Источник: https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=258946

РЖД, локомотив, тепловоз, электровоз, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К, 2ЭС6, 3ЭС6, 2ЭС7, 3ЭС4К, 3ТЭ25К2М, , 3ЭС10, ЭП2К, ЭП20, ЭП1М, ТЭМ18ДМ, 2ТЭ25КМ, ТЭП70БС
  • rvk rvk
    22.01.2115:19:21

    Получается сильно меньше чем в 2019 году, тогда только магистральных сделали 680 штук. В этом году вернулись на обычный уровень 400+ штук магистральных локомотивов в год. Я прав?

    #1222908
    • Нет аватара nabludatel71
      22.01.2117:39:27

      Ну, выпуск локомотивов у нас каждый год сильно колеблется — как раз от закупок РЖД. Прошлый год был очень ударный. Статистики сейчас нет под рукой, потом отпишусь.

      Ещё нюанс: тепловозы в производстве учитываются секциями, 1 штука РЖД — это тоже секция или всё-таки штука?

      #1222931
  • Fly Surfer Fly Surfer
    23.01.2100:13:15

    Какая радость, что БМЗ выжил и развивается. Пережил уже две революции. Нельзя правда останавливаться на достигнутом. Надо вкладывать в НИОКР. Тепловозы на ДТ ещё нужны, но надо думать о новых технологиях. Метан и топливные элементы на нем, водород. Есть о чём подумать. Маневровые на АКБ? Автомобили же ездят.

    #1222977
  • Владислав Хромов Владислав Хромов
    23.01.2109:09:21

    А какой, собственно, подвижной состав у РЖД?

    Где-нибудь есть статистика по количеству и типам локомотивов?

    #1222995
  • Human RS Human RS
    23.01.2113:55:03

    Новость чуть доработана и вынесена на главную страницу сайта.

    #1223030
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