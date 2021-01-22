«РЖД» закупило 566 новых локомотивов в 2020 году

Новый электровоз 2ЭС5К «Ермак» 2020 года выпуска на станции Котельнич-I в Кировской области © trainpix.org

В 2020 году «РЖД» инвестировало в обновление тягового подвижного состава порядка 95 млрд рублей. Всего было закуплено 566 локомотивов.

В структуре закупок — 328 магистральных электровозов, среди которых 294 грузовых (2ЭС5К — 15 единиц, 3ЭС5К- 122 единиц, 4ЭС5К — 15 единиц, 2ЭС6 — 96 единиц, 3ЭС6 — 30 единиц, 2ЭС7 — 9 единиц, 3ЭС4К — 4 единицы, 3ЭС10 — 3 единицы) и 34 пассажирских (ЭП2К — 25 единиц, ЭП20 — 5 единиц, ЭП1М — 4 единицы).

Объем закупки тепловозов составил 238 единиц, в том числе 154 маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ, 80 грузовых магистральных тепловозов (40 единиц 2ТЭ25КМ и 40 единиц 3ТЭ25К2М) и 4 пассажирских тепловоза ТЭП70БС.

Наибольшее количество новых машин пополнило парки локомотивных депо Хабаровск, Тайга, Иланская и Комсомольск.

«Инвестиционная программа 2020 года была в значительной мере ориентирована на Восточный полигон. На него было направлено 318 новых локомотивов. В частности, мы приобрели для БАМа мощные тепловозы 3ТЭ25К2М, которые позволили значительно улучшить на данном участке показатели, влияющие на эффективность нашей работы, такие как производительность локомотива и вес поезда», — отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник Дирекции тяги Олег Валинский.

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