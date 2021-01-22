В Калининградской области расширяется производство ягод

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По информации министерства сельского хозяйства региона, по итогам 2020 года площадь ягодников выросла почти в 1,6 раза.

Все большую популярность среди ягодных культур приобретает черная смородина. Так, в прошлом году в регионе было заложено 114 гектаров многолетних ягодников. Из них 100 гектаров приходится на черную смородину, остальные — голубика и малина.

Кроме ягодников, в прошлом году было заложено 13 гектаров садов суперинтенсивного типа, 67 гектаров орехоплодных насаждений, 7 гектаров промышленного плодово-ягодного питомника.

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С высадкой 7 гектаров в ООО «Калининградский плодопитомник» достигнута общая площадь, запланированная проектом, составившая 70 гектаров.

С учетом закладки прошлого года в настоящее время общая площадь многолетних плодовых, орехоплодных и ягодных насаждений составляет в регионе 1 340 гектаров. В том числе 806 гектаров садов интенсивного и суперинтенсивного типа, 197 гектаров орехоплодных насаждений, 267 гектаров многолетних ягодников и 70 гектаров промышленного плодово-ягодного питомника.

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Одним из приоритетных направлений сельскохозяйственного производства в Калининградской области является интенсивное садоводство. На протяжении последних лет отрасль активно развивается. За 2020 год общая многолетних плодовых, орехоплодных и ягодных насаждений была увеличена на 14 процентов, завершилась закладка первого промышленного плодово-ягодного питомника, с созданием которого в регионе сформированы основы обеспечения калининградских садоводов саженцами собственного производства.

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По итогам прошлого года общий сбор плодово-ягодной продукции в товаропроизводящих хозяйствах вырос в полтора раза и составил 2 700 тонн, основной объем производства приходится на яблоки.

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