Ярославский НПЗ «Роснефти» начал производство высокооктанового топлива АИ-100

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Розничная сеть «Роснефть» начала реализацию высокооктанового бензина АИ-100 производства Ярославского НПЗ. В 2021 году Ярославский НПЗ приступил к выпуску высокооктанового бензина АИ-100-К5. Запуск нового продукта стал возможен благодаря реализации программы модернизации предприятия. Бензин АИ-100 прошел все квалификационные и стендовые испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти (ВНИИ НП).

Ярославский НПЗ — третий из нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти», на котором организован выпуск АИ-100-К5. Ранее производство высокооктанового бензина началось на Рязанском НПЗ и Уфимской группе НПЗ.

АИ-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей. Применение бензина АИ-100 способствует увеличению мощности двигателя, повышению динамики разгона, а также снижению уровня вибрации и шума мотора. Высокие экологические характеристики топлива были получены благодаря использованию компонентов с низким содержанием серы, бензола и олефинов.

С января 2021 года организованы прямые поставки нового вида бензина с Ярославского НПЗ на АЗС «Роснефть» в Ярославской и Костромской областях. Кроме этого, топливо АИ-100, в том числе фирменный бензин Pulsar-100, реализуется на АЗС Компании в 19 регионах России.

Высокооктановый бензин Pulsar-100 производства НК «Роснефть является официальным топливом Российской серии кольцевых гонок, в которых принимает участие гоночная команда LADA Sport ROSNEFT. Автомобили всех классов серии используют исключительно бензин НК «Роснефть» с октановым числом 100. Высокие детонационные свойства позволяют использовать бензин Pulsar-100 как в 1,6-литровых моторах класса «Туринг-Лайт», так и в 2-литровых турбированных двигателях на машинах класса «Туринг».