Новый завод по производству кормов для домашних животных запущен в Санкт-Петербурге

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ООО «Фава» запустило новый завод по производству сухих кормов для домашних животных. Он находится под Санкт-Петербургом и оснащён современным оборудованием для производства и фасовки кормов, технологическими линиями для высокоточного дозирования и смешивания ингредиентов.

Первая продукция уже отгружается и поступает в зоомагазины. Ассортиментная линейка пока ещё неполная и состоит из двух наименований — сухой корм Smart Dog для взрослых собак с курицей и рисом и с лососем и рисом. На подходе третий вид корма, поставки которого с завода начнутся в самое ближайшее время.

«В наши планы с запуском завода вмешалась пандемия, пришлось всё делать удалённо, поддерживая связь с европейскими специалистами через Skype и Zoom, но сегодня можно с уверенностью сказать, что производство запущено и первые продукты отправлены в розничные сети», — рассказал генеральный директор ООО «Фава» Алексей Пьянков.