В Набережных Челнах открыт новый онкологический диспансер

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В Набережных Челнах состоялось открытие нового онкологического центра. Медицинское учреждение рассчитано на 100 тысяч посещений и 30 тысяч сеансов лучевой терапии в год.

Теперь в одном месте будет проводится весь цикл по оказанию онкопомощи, а именно, профилактическая работа, диагностика, лечение и диспансерное наблюдение. В центре работают 14 онкологов, два рентгенолога, три врача ультразвуковой диагностики и три врача-эндоскописта, а обслуживать он будет 9 районов Татарстана.

По федеральной адресной инвестиционной программе финансирование составило 48%, республиканское софинансирование — 52%. Стоимость объекта — 2 млрд 300 млн рублей.

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