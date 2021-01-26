Новая жизнь. Токарно-карусельный станок 1Л532
Можно ли освободиться от прошлого и создать новую жизнь?
Специалисты Первой станкостроительной компании из г. Челябинск, знают ответ на этот вопрос.
«Токарно-карусельный станок 1Л532 загнивал без дела уже 30 лет, раз в пять лет на предприятии менялись собственники и не одному из них не приходило в голову его запустить. В итоге последний ожидая быстрой наживы продал его нам. Мы дали станку новую жизнь, оснастили современным оборудованием, внедрили в него новые возможности, а в последующем передали станок новому владельцу — предприятию АО КМЗ в г. Артёмовск. «- цитирует руководитель ООО 1СК.
Станок может обрабатывать заготовки диаметром до 3200 мм, высотой до 1600 мм, максимальная масса обработки до 16тн.
Токарно-карусельный станок 1Л532 © Фото из открытых источников
Станок до модернизации и капитального ремонта:
Токарно-карусельный станок © Фото из открытых источников
Особенности ремонта и модернизации станка 1Л532:
- Коробка скоростей главного привода стала двухступенчатой: 1-20об/мин, 20-100 об/мин. Регулировка скоростью вращения планшайбы происходит плавно бесступенчато за счёт частотного преобразователя и нового главного привода мощностью 75 кВт.
- На оси перемещения левого и правого суппорта установлены мощные сервопривода фирмы OMRON, которые управляются по цифровой шине. Для увеличения момента установлены планетарные редуктора ф. ApexDynamics
- Для смазки направляющих установлена импульсная система смазки с контролем цикла, смазка осуществляется через дозированные питатели производства Италия.
- Итальянская система смазки привода планшайбы.
- Для отображения координат на левый и правый суппорт установлены магнитные линейки фирмы RLS Словения, точность отсчета 1мкм.
- Шлифованные направляющие. Армированные направляющие салазок антифрикционным материалом ZEDEX. Телескопическая защита направляющих.
- Новый электрошкаф и пульт управления на базе современных комплектующи.
Станок обеспечивает нормы точности ГОСТ 44-98.
пульт управления 1Л532 © Фото из открытых источников
В качестве управления станком используется оперативная система управления, разработанная специалистами Первой станкостроительной компании.
Для управления суппортами используются два классических креста. В центр пульта встроен HMI дисплей, на котором отображены координаты вертикального суппорта, нагрузка на управляемые оси, на главный привод. Предусмотрен режим диагностики — отображение текущего состояния станка (конечники, давление масла, и др.). Реализована постоянная скорость резания, возможность нарезки углов и радиусов в однопроходном цикле без поворота суппорта
Читайте также...
- Токарно-карусельный станок с ЧПУ 1Л532 Ф3 передан Заказчику
- Зубодолбежный станок 5М161 передан заводу МуромМашЗавод
- Токарно-карусельный станок 1525Ф1 для ПАО Элсиб
26.01.2108:14:32
26.01.2110:04:03
26.01.2111:24:14
26.01.2112:13:48