Новая жизнь. Токарно-карусельный станок 1Л532

Можно ли освободиться от прошлого и создать новую жизнь?

Специалисты Первой станкостроительной компании из г. Челябинск, знают ответ на этот вопрос.

«Токарно-карусельный станок 1Л532 загнивал без дела уже 30 лет, раз в пять лет на предприятии менялись собственники и не одному из них не приходило в голову его запустить. В итоге последний ожидая быстрой наживы продал его нам. Мы дали станку новую жизнь, оснастили современным оборудованием, внедрили в него новые возможности, а в последующем передали станок новому владельцу — предприятию АО КМЗ в г. Артёмовск. «- цитирует руководитель ООО 1СК.

Станок может обрабатывать заготовки диаметром до 3200 мм, высотой до 1600 мм, максимальная масса обработки до 16тн.

Токарно-карусельный станок 1Л532 © Фото из открытых источников

Станок до модернизации и капитального ремонта:

Токарно-карусельный станок © Фото из открытых источников

Особенности ремонта и модернизации станка 1Л532:

Коробка скоростей главного привода стала двухступенчатой: 1-20об/мин, 20-100 об/мин. Регулировка скоростью вращения планшайбы происходит плавно бесступенчато за счёт частотного преобразователя и нового главного привода мощностью 75 кВт.

На оси перемещения левого и правого суппорта установлены мощные сервопривода фирмы OMRON, которые управляются по цифровой шине. Для увеличения момента установлены планетарные редуктора ф. ApexDynamics

Для смазки направляющих установлена импульсная система смазки с контролем цикла, смазка осуществляется через дозированные питатели производства Италия.

Итальянская система смазки привода планшайбы.

Для отображения координат на левый и правый суппорт установлены магнитные линейки фирмы RLS Словения, точность отсчета 1мкм.

Шлифованные направляющие. Армированные направляющие салазок антифрикционным материалом ZEDEX. Телескопическая защита направляющих.

Новый электрошкаф и пульт управления на базе современных комплектующи.

Станок обеспечивает нормы точности ГОСТ 44-98.

пульт управления 1Л532 © Фото из открытых источников

В качестве управления станком используется оперативная система управления, разработанная специалистами Первой станкостроительной компании.

Для управления суппортами используются два классических креста. В центр пульта встроен HMI дисплей, на котором отображены координаты вертикального суппорта, нагрузка на управляемые оси, на главный привод. Предусмотрен режим диагностики — отображение текущего состояния станка (конечники, давление масла, и др.). Реализована постоянная скорость резания, возможность нарезки углов и радиусов в однопроходном цикле без поворота суппорта