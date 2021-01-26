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Производство

Новая жизнь. Токарно-карусельный станок 1Л532

Можно ли освободиться от прошлого и создать новую жизнь?

Специалисты Первой станкостроительной компании из г. Челябинск, знают ответ на этот вопрос.

«Токарно-карусельный станок 1Л532 загнивал без дела уже 30 лет, раз в пять лет на предприятии менялись собственники и не одному из них не приходило в голову его запустить. В итоге последний ожидая быстрой наживы продал его нам. Мы дали станку новую жизнь, оснастили современным оборудованием, внедрили в него новые возможности, а в последующем передали станок новому владельцу — предприятию АО КМЗ в г. Артёмовск. «- цитирует руководитель ООО 1СК.

Станок может обрабатывать заготовки диаметром до 3200 мм, высотой до 1600 мм, максимальная масса обработки до 16тн.

Токарно-карусельный станок 1Л532Токарно-карусельный станок 1Л532 © Фото из открытых источников

Станок до модернизации и капитального ремонта:

Токарно-карусельный станокТокарно-карусельный станок © Фото из открытых источников

Особенности ремонта и модернизации станка 1Л532:

  • Коробка скоростей главного привода стала двухступенчатой: 1-20об/мин, 20-100 об/мин. Регулировка скоростью вращения планшайбы происходит плавно бесступенчато за счёт частотного преобразователя и нового главного привода мощностью 75 кВт.
  • На оси перемещения левого и правого суппорта установлены мощные сервопривода фирмы OMRON, которые управляются по цифровой шине. Для увеличения момента установлены планетарные редуктора ф. ApexDynamics
  • Для смазки направляющих установлена импульсная система смазки с контролем цикла, смазка осуществляется через дозированные питатели производства Италия.
  • Итальянская система смазки привода планшайбы.
  • Для отображения координат на левый и правый суппорт установлены магнитные линейки фирмы RLS Словения, точность отсчета 1мкм.
  • Шлифованные направляющие. Армированные направляющие салазок антифрикционным материалом ZEDEX. Телескопическая защита направляющих.
  • Новый электрошкаф и пульт управления на базе современных комплектующи.

Станок обеспечивает нормы точности ГОСТ 44-98.

пульт управления 1Л532пульт управления 1Л532 © Фото из открытых источников

В качестве управления станком используется оперативная система управления, разработанная специалистами Первой станкостроительной компании.

Для управления суппортами используются два классических креста. В центр пульта встроен HMI дисплей, на котором отображены координаты вертикального суппорта, нагрузка на управляемые оси, на главный привод. Предусмотрен режим диагностики — отображение текущего состояния станка (конечники, давление масла, и др.). Реализована постоянная скорость резания, возможность нарезки углов и радиусов в однопроходном цикле без поворота суппорта

станкостроение, Первая станкостроительная компания, токарно-карусельный станок, Челябинск
  • Евгений Яшкин
    26.01.2108:14:32

    Instagram Первой станкостроительной компании - szavodru

    Отредактировано: Евгений Яшкин~08:15 26.01.21
    #1223251
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    26.01.2110:04:03

    Сообщение оставляет двойственное впечатление.

    С одной стороны возвращение к жизни мёртвого станка, ввод в эксплуатацию ещё одного станка, мастерство инженеров и рабочих это конечно плюс.

    С другой стороны … как-то невесело.

    #1223255
  • Нет аватара PVO
    26.01.2111:24:14

    Модернизация это норм, как говорил один инженер-конструктор знакомый, железо оч долго устаревает, а учитывая современные цифровые технологии можно много чего улучшить и модернизировать, так что у старого железа ещё большой ресурс для модернизации, а те кому перепродали ещё возможно со временем что-нибудь захотят улучшить в нём. Хорошо что есть специ которые дали вторую жизнь станку!) На базе этого опыта и новые станки делать будут)

    #1223261
    • Нет аватара Лексур
      26.01.2112:13:48

      Тоже слышал от одного инженера, что старое железо очень качественное, поэтому модернизация штука полезная. Такие станки бывают не хуже новых.

      Отредактировано: Лексур~12:18 26.01.21
      #1223263
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