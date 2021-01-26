Боинг заключил долгосрочный договор на покупку титана в России

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Корпорация «ВСМПО-Ависма» и Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. Российский завод поставит Boeing и ее поставщикам титановые поковки для изготовления гражданских самолетов моделей: 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.

Совместное предприятие «ВСМПО-Ависма» и Boeing — Ural Boeing Manufacturing (UBM) в Верхней Салде (Свердловская область) будет осуществлять механическую обработку значительной части продукции. «ВСМПО-Ависма» будет обеспечивать поддержку сбыта и услуг по этим контрактам, включая логистику, механическую обработку и своевременную поставку титановой продукции через свою глобальную сбытовую и дистрибьюторскую сеть, центры которой находятся в США, Великобритании, Европе и Китае.

«ВСМПО-Ависма» — основной поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе для Boeing. В 2019 году на США приходилось около 40% экспортных поставок «ВСМПО-Ависмы». Ранее сообщалось, что Boeing закупает у компании около 35% необходимого титана, европейский Airbus — до 65%, бразильский Embraer — до 100%. Блокирующий пакет фирмы — 25% плюс 1 акция — у госкорпорации «Ростех».

В декабре Министерство торговли США включило «ВСМПО-Ависма» в список санкций. В январе это решение было отменено.