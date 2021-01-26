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Экспорт

Боинг заключил долгосрочный договор на покупку титана в России

 © interfax.ru

Корпорация «ВСМПО-Ависма» и Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. Российский завод поставит Boeing и ее поставщикам титановые поковки для изготовления гражданских самолетов моделей: 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.

Совместное предприятие «ВСМПО-Ависма» и Boeing — Ural Boeing Manufacturing (UBM) в Верхней Салде (Свердловская область) будет осуществлять механическую обработку значительной части продукции. «ВСМПО-Ависма» будет обеспечивать поддержку сбыта и услуг по этим контрактам, включая логистику, механическую обработку и своевременную поставку титановой продукции через свою глобальную сбытовую и дистрибьюторскую сеть, центры которой находятся в США, Великобритании, Европе и Китае.

«ВСМПО-Ависма» — основной поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе для Boeing. В 2019 году на США приходилось около 40% экспортных поставок «ВСМПО-Ависмы». Ранее сообщалось, что Boeing закупает у компании около 35% необходимого титана, европейский Airbus — до 65%, бразильский Embraer — до 100%. Блокирующий пакет фирмы — 25% плюс 1 акция — у госкорпорации «Ростех».

В декабре Министерство торговли США включило «ВСМПО-Ависма» в список санкций. В январе это решение было отменено.
Источник: https://www.marketscreener.com/quot...ong-Term-Supply-Agreement-32274250/

ВСМПО-Ависма, Титан
  • Clausson Clausson
    26.01.2118:28:20

    Министерство торговли США включило «ВСМПО-Ависма» в список санкций. В январе это решение было отменено.

    Потому, что Boeing это и есть начальники правительства США… Это с одной стороны, а с другой американская титановая металлургия успешно угроблена. Восстановить теоретически можно, вот только это деньги и время. Много денег и очень много времени.

    #1223301
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    26.01.2118:54:48

    А не хило было бы отказать Боингу в просьбе о титане.

    Из-за притеснения белых, например    

    #1223306
    • Clausson Clausson
      26.01.2119:59:50

      Да, частенько, на эмоциях, хочется на наотмашь, вот так — по русски…

      Наши партнеры в свое время вложили немыслимые деньги в изучение нашего менталитета и ментальных реакций и сейчас ждут от нас стандартных шагов что бы загнать в ловушки. ИМХО.

      #1223311
    • Ярослав Киньков Ярослав Киньков
      26.01.2121:21:29

      Эффектно, но не эффективно. Потеря наших рабочих мест не стоит такой акции. Плюс лучше придержать такой козырь на будущее, и использовать при более подходящих условиях, для более выгодных нам последствий.

      #1223320
  • Гвардеец Гвардеец
    26.01.2121:19:24

    Вот тебе и страна «бензоколонка» а без нашего титана, и ракетных двигателей ни туды и ни суды.

    А ещё наш сжиженный газ который пиндосы перепродают лопухам   

    #1223319
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