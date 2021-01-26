В Нижнекамскнефтехиме получен 1-й брикет новой марки каучука

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25 января на новом производстве по выпуску дивинил-стирольного синтетического каучука Нижнекамскнефтехима состоялось важное событие — был получен 1-й брикет. Этот исторический момент стал своего рода точкой отсчёта пуска нового производства.

Начало реализации нового промышленного объекта было положено приказом гендиректора Нижнекамскнефтехима от 1 февраля 2018 г. о создании структурного подразделения Производство ДССК.

После разработки проектной документации, а также получения положительного заключения Главгосэкспертизы в 2019 г. нефтехимики приступили к строительству нового производства по выпуску ДССК.

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За период ведения строительно-монтажных работ смонтировано порядка 27 тыс. м3 конструктивного бетона, около 7 тыс. т металлоконструкций, установлено 580 единиц оборудования, а также смонтировано более 150 км трубопровода.

Возведение промышленного объекта велось с применением самых современных технологий, соответствующих международным стандартам промышленной и экологической безопасности.

Здесь используется современная установка очистки воздушных выбросов на стадии выделения каучука — эта дополнительная мера позволит предотвращать попадание загрязняющих веществ в атмосферу.

ДССК обладает ценными характеристиками для шинных компаний. Он применяется при создании последнего слоя протектора шины. Шины из этого каучука обеспечивают лучшее сцепление с мокрой дорогой, позволяют экономить топливо, поскольку имеют низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход бензина и повышается экологичность машины.

Покрышки с применением этого каучука также отличаются хорошей износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью. ДССК также применяют в резинотехнической и обувной промышленности и при изготовлении транспортерных лент.

© nknh.ru

© nknh.ru

© nknh.ru

© nknh.ru