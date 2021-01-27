В Свердловской области открылся новый детский сад

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В г. Ревда Свердловской области открыли новый детский сад, построенный благодаря национальному проекту «Демография». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 270 мест.

В детском саду организованы две ясельные группы для детей от двух до трех лет. Всего здесь будет работать 14 групп для детей разных возрастов. В настоящее время уже укомплектовано 6 групп, которые посещают 118 детей.

Строительство детского сада началось в августе 2019 года и завершилось в октябре 2020 года. Всего на строительство трехэтажного здания направлено 173 миллиона рублей из бюджетов разных уровней, в том числе 152 миллиона из федерального бюджета.

© midural.ru

На первом этаже детского сада размещены пищеблок и медицинский пункт. Там же находятся пять групп, в том числе две ясельные. Второй этаж помимо помещений для групп оснащен актовым залом, на третьем этаже кроме групп находятся спортивный зал и административный блок.

Новый детский сад оснащен с учетом всех новых образовательных стандартов. В группах есть СТЕМ-лаборатории, элементы легоконструирования и робототехники. Сад оснащен сенсорной комнатой, интерактивным скалодромом, на прогулочной территории установлена образовательная метеостанция.

Заведующая детским садом Наталья Кокорина подчеркнула, что все техническое наполнение детского сада направлено на предоставление возможности ребенку быть активным участником образовательного процесса и стремиться развиваться в разнообразных видах детской деятельности.