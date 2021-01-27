Новая российская электрическая торпеда начала поступать на вооружение ВМФ РФ

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Новая российская электрическая торпеда пошла в серийное производство, Военно-морской флот уже начал получать на вооружение новый боеприпас для оснащения кораблей и подводных лодок. Об этом в интервью газете «Военно-промышленный курьер» рассказал гендиректор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

В 1980 году на вооружение ВМФ СССР была принята универсальная самонаводящаяся электроторпеда УСЭТ-80 с дальностью хода 25 километров и скоростью 40 узлов. Она была в прямом смысле драгоценной — по данным из открытых источников, в ценах 2008 года один экземпляр УСЭТ-80 стоил 30 миллионов рублей, торпеда содержит 34 килограмма серебра. На петербургском военно-морском салоне в 2019 году КТРВ представил электрическую торпеду ТЭ-2 калибра 533 мм с возможностью управления по проводам и системой самонаведения.

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— В отличие от парогазовых электрические торпеды действительно бесшумны и используются для скрытного поражения надводных кораблей, а также подводных лодок. В случае применения электроторпеды субмарина противника не успевает выполнить защитный маневр, — рассказал «РГ» специалист по ВМФ, редактор журнала «Национальная оборона» Александр Мозговой.