ЗиО-Подольск отгрузил комплект оборудования для второго завода по энергоутилизации отходов

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АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») отгрузил комплект котельного оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех), строящегося в Наро-Фоминском округе Московской области.

На строительную площадку доставлены элементы первого из трех паровых котлов П-152. В комплект поставки вошли восемь блоков пароперегревателей, тыльные и потолочные экраны 3-го прохода топки, экраны 4-го прохода горизонтального газохода, а также три подогревателя конденсата. Общая масса отгруженного оборудования составила порядка 755 тонн.

Рабочая и конструкторская документация разработана специалистами Управления тепловой энергетики АО «ЗиО-Подольск» и Обособленного подразделения АО «ЗиО-Подольск» в г. Таганроге.

Изготовление оборудования осуществляется по контрактам с дочерними компаниями АО «РТ-Инвест» АГК-1, реализующими проект «Энергия из отходов». Технологическое сопровождение проекта осуществляет главный материаловедческий центр Госкорпорации «Росатом» — АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Второй завод, строящийся в Наро-Фоминском городском округе Московской области, будет запущен в эксплуатацию в 2023 году. Ежегодно предприятие будет термически перерабатывать в энергию 700 тысяч тонн отходов в год.

Одним из важнейших экономических эффектов проекта «Энергия из отходов» является создание новой отрасли в российской промышленности и повышение спроса на продукцию отечественных машиностроительных, металлургических и строительных компаний. Локализация оборудования превысит 75 процентов. Благодаря проекту впервые в российской практике для защиты поверхности нагрева оборудования применяется наплавка Inconel 625. Это жаростойкий сплав на основе никеля, который наносится инновационным способом холодного переноса металла (Cold Metal Transfer), отличающийся эффективностью даже для трудносвариваемых материалов. Технология позволяет выдерживать сверхвысокие температуры горения — выше 1200 градусов для исключения образования вредных веществ. Для строительства четырех заводов по энергоутилизации отходов компанией «РТ-Инвест» в общей сложности будет создано 4000 новых рабочих мест в Наро-Фоминском, Воскресенском, Солнечногорском и Ногинском районах. Кроме того, сумма налоговых поступлений в бюджет Московской области увеличится на 18 миллиардов рублей. Общие инвестиции в проект более 200 миллиардов рублей.

Заводы строятся по одной из самых передовых технологий энергоутилизации отходов — японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. «ЗиО-Подольск» — один из крупнейших российских изготовителей данного оборудования.