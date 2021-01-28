В Московской области открыт новый путепровод в Одинцово

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Новый путепровод находится на пересечении 1-й Советской улицы г. Одинцово с железно-дорожными путями Белорусского направления МЖД.

Двухполосная эстакада находится возле железнодорожной платформы Жаворонки.

Путепровод на пересечении 1-й Советской улицы с путями Белорусского направления призван развести потоки транспорта и создать поперечную транспортную связку между Можайским и Минским шоссе. Объект представляет собой двухполосную эстакаду длиной 561 м. Помимо путепровода, реконструированы 2,1 км прилегающих улиц, построены две разворотные эстакады на Можайском шоссе и надземный пешеходный переход.

Ранее по железнодорожному переезду в день проезжали около 14 тысяч автомобилей. Им приходилось стоять в пробках, так как общее время закрытия железнодорожного переезда в сутки в среднем составляло около шести часов.

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Теперь у жителей Подмосковья появилась удобная поперечная транспортная связка между Можайским и Минским шоссе, которая разгрузит прилегающую улично-дорожную сеть. Этот проект улучшит дорожную ситуацию для 18 тысяч жителей Одинцова и Новой Москвы. К тому же путепровод создаст дополнительный комфорт и позволит дачникам, которые приезжают сюда и летом, и зимой, экономить время.

Автобусы, которые идут из Краснознаменска и деревни Митькино к станции МЦД «Одинцово», будут доезжать на 10-15 минут быстрее.

На строительство объектов из бюджета Москвы выделили 8,8 миллиарда рублей. Для последующего содержания и эксплуатации объекты будут переданы в собственность Московской области.

© odintsovo.info

© odintsovo.info

© odintsovo.info

© odintsovo.info

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