«РОССЕТИ ФСК ЕЭС» обеспечила выдачу 210 мвт мощности Кочубеевской ВЭС

Фото: АО «НоваВинд» © www.fsk-ees.ru

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») расширила подстанцию 500 кВ «Невинномысск» — один из ключевых центров питания Ставропольского края и регионов Северного Кавказа в целом. Обеспечено технологическое присоединение к Единой национальной электрической сети Кочубеевской ВЭС мощностью 210 МВт. На сегодня это крупнейший объект ветрогенерации в России.

На открытом распределительном устройстве 330 кВ подстанции 500 кВ «Невинномысск» созданы две дополнительные линейные ячейки, оснащенные современными элегазовыми выключателями российского производства и микропроцессорными системами релейной защиты. К ним подключена двухцепная ЛЭП до подстанции 330 кВ «Барсуки» заявителя. Мощность этого центра питания составляет 250 МВА, он построен специально для транзита энергии Кочубеевской ВЭС. В реализации проекта участвовал «ЦИУС Россети ФСК ЕЭС» — главный заказчик работ в магистральных сетях РФ.

Кочубеевский ветропарк включает в себя 84 установки мощностью 2,5 МВт (в сумме — 210 МВт). Высота каждой из них вместе с ротором составляет 150 м, а длина лопастей — 50 м. Объект возвела компания «НоваВинд» (входит в Госкорпорацию «Росатом»), которая специализируется на проектах в сфере ВИЭ-энергетики. В 2020 году «Россети ФСК ЕЭС» подключила к Единой национальной электрической сети другую крупную ветроэлектростанцию компании — Адыгейскую ВЭС мощностью 150 МВт.