Вторую очередь комплекса по переработке отходов «Восток» запустили в Подмосковье

ГК «ЭкоЛайн» ввела в эксплуатацию вторую очередь производственных мощностей крупнейшего в Восточной Европе комплекса по переработке отходов «Восток», общая производительность которого увеличилась вдвое, достигнув 1,2 миллиона тонн отходов в год.

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«С сегодняшнего дня эффективность переработки коммунальных отходов на КПО увеличится на треть — с 50 до 75%. Это стало возможным, благодаря новым технологиям КПО — производству альтернативного топлива RDF из неперерабатываемой пластиковой упаковки, которая, по результатам морфологического исследования ГК „ЭкоЛайн“, составляет около 25% потока отходов», — говорится в сообщении.

Такое топливо используют на предприятиях металлургической и цементной отраслей, в коммунальной теплоэнергетике. До настоящего момента на действующем КПО поток отходов сокращался ровно наполовину, благодаря выборке вторсырья на переработку (20%) и компостированию органики в техногрунт (30%), теперь, с запуском второй части комплекса всего 25%, так называемые «хвосты», от общего объема поступаемых отходов будут отправляться на высокотехнологические чаши для размещения, расположенные на территории КПО.

Дополнительно теперь на КПО применяют брикетирование «хвостов» в стретч-пленку, что сокращает объем размещения отходов, развеивание ветром мелких и легких фракций. Отсутствие органики и контакта с внешней средой практически устраняет образование газа, запаха и фильтрата, обеспечивает безопасность для природы, что регулярно будут подтверждать данные обязательного экологического мониторинга.

Изменения коснутся и процесса компостирования отходов — на второй очереди КПО впервые в России применят уникальную систему COMPOnent. В ее основе — технология негативной (обратной) аэрации, когда воздух втягивается снизу, под буртом, равномерно проходит через него и обогащает будущий грунт кислородом и влагой. Это гарантирует благоприятную среду для бактерий, отвечающих за ускоренное и качественное созревание компоста. В двух новых ангарах дополнительно будут перерабатывать до 180 тысяч тонн органики, общая мощность цехов компостирования составит 285 тысяч тонн.

По его словам, теперь все отходы в Подмосковье поступают исключительно через КПО. Главный принцип работы с отходами сегодня — дальнейшее внедрение раздельного сбора отходов, их высокотехнологичная обработка и максимальный возврат вторичных ресурсов на новый цикл производства, с тем, чтобы минимизировать объем размещаемых не перерабатываемых «хвостов», в этом году он сократится вдвое.

Проект второй очереди КПО «Восток» разработал Институт проектирования, экологии и гигиены (Санкт-Петербург). Комплекс оборудования объединил отечественные и зарубежные технологические решения. Его разработку, производство и установку с пуско-наладкой выполнила российская компания «Экомашгрупп», как и оборудования первой части КПО. Локализация производства — более 50%. Узлы и агрегаты подбирали с учетом опыта эксплуатации подобных объектов, на основе изученной морфологии потока отходов.

«Использование наилучших технологий увеличит долю переработки до 75% отходов и сократит объем размещения до 25%, что ровно в 2 раза опережает целевые показатели нацпроекта „Экология“, — уточнил генеральный директор группы компаний ЭкоЛайн Евгений Шибаев. — Кроме того, размещать эту неперерабатываемую часть отходов без органики будут по методу „сухого полигона“, в спрессованном и упакованном виде — компактно и экологично».

На предприятии используется комплексная сортировка — оптимальное соотношение автоматических технологических процессов и ручного контроля. Барабанные, магнитные, баллистические сепараторы, оптическое сканирование — такое оборудование уже успешно применяется на первой очереди комплекса и позволяет отбирать рекордный в России перечень компонентов вторсырья из 25 фракций.

На второй очереди КПО в две смены работают около 500 сотрудников. Общая штатная численность КПО Восток после пуска второй очереди составила 1050 человек, почти все они — жители подмосковного региона.