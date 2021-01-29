В Вологде запустили новую линию по производству сахарного печенья

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Новую линию по производству сахарного печенья запустили на Вологодском хлебокомбинате. Линия является инновационной — в печи тоннельного типа расположены 24 инфракрасные газовые горелки, которые обеспечивают создание 4 зон с различными режимами температуры и влажности. Зонирование в печи является крайне важным при производстве печенья, что обеспечивает стабильно высокое качество продукции с необходимыми потребительскими свойствами.

«Производственная мощность до 5 тонн в сутки, но сейчас мы только начинаем производство сахарного печенья, поэтому вырабатываем до полутора тонн в сутки. Перед запуском линии мы проводили пробные выпечки, дорабатывали рецептуры, чтобы печенье отвечало всем потребительским свойствам и качествам. В итоге родились 7 наименований сахарного печенья», — поделилась начальник центральной лаборатории ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» Елена Хомич.

Новые наименования печенья — «Гулли», «От Вологодского хлебокомбината», «Колосочек», «Шоколадно-лимонное», «Из Вологды», «Северное кружево» и «Брауни». Производятся лакомства из натуральных вологодских продуктов: молока, масла, сыра и сгущенного молока. Первые отгрузки начались в декабре 2020 года. Продукцию планируется реализовывать в Вологодской и Архангельской областях. Сейчас печенье можно приобрести в собственных торговых точках комбината.

«Новое оборудование для выпечки печенья мы установили в конце прошлого года и сейчас осваиваем. Наша задача — не просто выпустить Настоящий вологодский продукт, но и отразить, что это печенье именно из Вологды, поэтому на продукции мы видим кружево и название тоже связанное с нашим городом. Печенье сделано по ГОСТу из качественного сырья, люди сейчас хотят поесть что-то хорошее и натуральное, поэтому мы и создали это печенье, — рассказал генеральный директор ЗАО „Вологодский хлебокомбинат“ Владимир Малек. — Мы ведем постоянную реконструкцию и за последние 10 лет заменили большую часть оборудования — смонтировали новые линии по производству батонов и хлеба, поставили новые печи, охладительные системы, упаковочные линии и другое».

В перспективе у комбината есть возможность наращивать линию: установить оборудование по глазированию печенья, автоматическую упаковку в пачки, ведь на сегодняшний день печенье реализуется в весовом исполнении без индивидуальной упаковки — упаковывается в коробки по 3 кг.