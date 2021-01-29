Запуск фабрики по производству принтованных тканей шириной до 220 см
Компания «Димитекс» предлагает прямую печать на ткани. Это быстрая, современная и недорогая технология окрашивания тканей или Digital Textile Printing (DTP), которая заменила традиционные способы набивки тканей ротационными станками. Мы предлагаем российскому текстильному рынку доступные цены и европейское качество цифровой печати на ткани. Для этого мы создали текстильную типографию по самым последним требованиям к качеству окрашивания, стойкости красок и безопасности в использовании.
Все начиналось с продажи тканей. Теперь создаем эти ткани сами. Мы долго подбирали оборудование и нашли самое подходящее для российского текстильного рынка оборудование, краски и основы. Давайте считать:
- 24/7 Процесс работы настроен на безостановочную работу производства.
- 220 см Ширина доступных материалов. Это промышленный стандарт. Печать в край.
- CMYK+4 Нам мало 4 цвета. У нас 8 цветов. Хотелось бы сразу 100, но таких принтеров пока нет.
Несколько лет мы готовились к запуску нашей фабрики. Мы изучали технологии, оборудование, ткани, тенденции
Мы предлагаем стать частью большой истории. Российский текстильный рынок пока слишком мал в мировом масштабе, но вам никто не мешает стать корпорацией и мы готовы Вам помочь!
Ваш бизнес должен постоянно расти. Переведите его в цифру
Цифровая печать на ткани — это безграничные возможности для роста прибыли. Хватит покупать готовые ткани. Создавайте ткани сами! Каждый день, ежечасно.
Без склада Ткани будут создаваться только под конкретные потребности. Ни метра больше, все пойдет в пошив.
HD печать Высококачественная пигментная печать на тканях. Яркая, устойчивая, насыщенная, нестираемая
29.01.2113:05:05