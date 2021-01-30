Открылся детский корпус Псковской областной инфекционной больницы

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Строительством занимались военные.Псковская областная детская инфекционная больница рассчитана на 60 мест. Врачи отметили, что в больнице созданы все условия для качественного лечения пациентов и профессиональной самореализации, а руководство учреждения помогло в коммерческом найме жилья.В учреждении предусмотрены условия для видеоконсультаций.

© pskov.ru

© pskov.ru

© pskov.ru

© pskov.ru

© pskov.ru

© pskov.ru

© pskov.ru

© pskov.ru

© pskov.ru

© pskov.ru