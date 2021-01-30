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Медучреждения

Открылся детский корпус Псковской областной инфекционной больницы

 © pskov.ru

Строительством занимались военные.Псковская областная детская инфекционная больница рассчитана на 60 мест. Врачи отметили, что в больнице созданы все условия для качественного лечения пациентов и профессиональной самореализации, а руководство учреждения помогло в коммерческом найме жилья.В учреждении предусмотрены условия для видеоконсультаций.

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru

 © pskov.ru
Источник: https://pskov.aif.ru/health/detskay...kcionnaya_bolnica_otkrylas_v_pskove

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Псковская область
  • Human RS Human RS
    30.01.2116:29:16

    Ох уж эти дублирующие официальные открытия, было ведь уже официальное, лично Путин по видеосвязи принимал работу от военных строителей:

    https://sdelano...u/blogs/138228/

    #1223671
    • Нет аватара termometrix
      30.01.2116:35:14

      В таком случае необходимо убрать,чтобы избежать повторения.

      #1223673
      • Human RS Human RS
        30.01.2118:23:28

        Подождем совета камрадессы Тумановой, что она скажет о нашем затруднении. Пока пусть останется в ленте.

        #1223681
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