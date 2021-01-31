Крым хорошеет. Керчь, Севастополь, Симферополь, Симеиз, Форос

© sevastopol.su

Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте

В Керчи завершена реставрация Митридатских Лестниц

Полностью завершены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и Малые» Митридатские в Керчи.

Реставрация проведена в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года». Общая сумма стоимости реставрационных работ по объекту составила более 700 млн рублей.

© cdnimg.rg.ru

© politnavigator.net

© travelcrimea.com

В эту сумму был включен демонтаж разрушенных и усиление сохранившихся конструкций, реставрационные работы, монтаж декоративного освещения, прокладка водопровода и ливневой канализации, а также благоустройство и спасательно-археологические исследования в границах объекта.

23 декабря подписан Акт приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Лестницы Большие и Малые, середина XIX века, конец XIX века».

© politnavigator.net

© politnavigator.net

© travelcrimea.com

Большую Митридатскую лестницу вновь украсили скульптуры грифонов. Неизменные символы города воссозданы руками скульптора Андрея Голубева из мраморной крошки. Теперь они, как и прежде, будут охранять главную достопримечательность города Керчи, символизируя его античное прошлое.

Для информации: лестница, ведущая на вершину горы Митридат, возвышающейся над Керчью, была построена в 1833 году архитектором Александром Дигби и насчитывает 423 ступени. Великолепный архитектурный памятник, выполненный в стиле классицизма, украшен скульптурами грифонов. Митридатская лестница не реставрировалась с 1980-х гг.

В Севастополе открылся обновленный Комсомольский парк имени Марии Байды

В парке многое изменилось. Из старого остались фонтан:

© avatars.mds.yandex.net

и памятник Володе Ульянову. Это уже по нынешним времена почти раритет:

© sevastopol.su

Да ещё вот лодочки — кто из старожилов не катался на тех лодочках? — остались на прежнем месте, но стали другими:

© avatars.mds.yandex.net

В парке заменили плиточное покрытие, установили новые фонари, скамейки и беседки, смонтировали детские игровые комплексы.

© sun9-35.userapi.com

© avatars.mds.yandex.net

© sun9-57.userapi.com

© sun9-13.userapi.com

© avatars.mds.yandex.net

Памп-трек для начиающих экстремалов

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

В парке появились беседки и скамейки, которых здесь раньше не было.

В Севастополе открылись два новых сквера

Один сквер — у моря, другой — у здания администрации.

После ремонта в сквере у администрации Гагаринского района и пешеходных зонах вдоль проспекта Октябрьской революции появились бронзовые скульптуры, уличное освещение, пешеходные дорожки со скамейками, обновлённая плитка на тротуарах и клумбы с молодыми деревьями. Все ремонтные работы подрядчик «Севпроектмонтаж» завершил в декабре прошлого года.

© sevastopol.su

© sevastopol.su

Одновременно со сквером отремонтировали и протяжённую пешеходную часть проспекта Октябрьской революции. Работы здесь выполнялись поэтапно от остановки «Улица Степаняна» до парка Победы. Стоимость работ составила 50 млн рублей.

Ещё одну прогулочную зону — сквер 60-летия Октябрьской революции в Инкермане — тоже отремонтировали в конце прошлого года. За 80 млн рублей подрядчик превратил заброшенный сквер в красивое общественное пространство с воркаутом и детскими площадками, скейт-парком, летней эстрадой, сухим ручьём, столиком для игры в шахматы и шашки, грунтовыми дорожками и прогулочными зонами.

© sevastopol.su

© sevastopol.su

© sevastopol.su

Также подрядчик (компания «Билдинг Технолоджисс») высадил две сотни деревьев и четыре сотни кустарников и организовал систему орошения. На все работы дана гарантия три года.

В 2021 году власти Севастополя планируют привести в порядок 18 скверов и парков.

Аллея космонавтов открылась в Симферополе

На Аллее завершены все работы. В зоне отдыха высадили канадские ели, возле них установлены информационные таблички, к каждому дереву проведена подсветка и полив. Кроме того, зона сквера благоустроена малыми архитектурными формами — установлены лавочки и урны, а также проложены пешеходные дорожки.

© c-pravda.ru

© cdn-crimea-news.com

Это не только комфортная зона отдыха для всех жителей и гостей города, но и место, которое имеет непосредственное отношение к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Установленные на Аллее памятники С.П. Королеву и Ю.А. Гагарину, а также антенные системы «Кедр» и «Дельта» наглядно демонстрируют значимые достижения нашей державы в развитии науки и освоении космоса, а также призваны способствовать развитию у молодежи стремлений к образованию и самосовершенствованию.

Реконструкция парка в Симеизе продолжается

На главной аллее парка поменяли плитку, установили лавочки:

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

В некоторых местах парка уже установлены новые элементы декора. Например, такие солнцезащитные козырьки-зонтики. Они чем-то напоминают те, которые красуются на набережной Ялты еще со времен СССР. Только более современного дизайна:

© avatars.mds.yandex.net

Идём в старинную часть парка. Ограждения и балясины, обрамляющие лестницу и балкон на смотровой площадке, тоже покрасили и отреставрировали. Деревья и кусты в этой части приведены в порядок, подстрижены. Установлены деревянные беседки для отдыха.

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

Симеизский парк потихоньку преображается.

Новый облик санатория Форос

Машину можно оставить на парковке перед проходной санатория и отправились гулять. Вход в парк свободный и бесплатный. Первое, что бросается в глаза, это чистые дорожки, новые фонари внешнего освещения и лавочки. Зеленое ограждение вдоль дорожек подстрижено и приведено в порядок.

© avatars.mds.yandex.net

Кто был здесь раньше, может не узнать главный корпус. Здание полностью обновили. Теперь оно смотрится стильно и современно. Подъезд у центрального входа выложили гранитной брусчаткой, облагородили пальмы, поставили необычные деревья в кадках.

© avatars.mds.yandex.net

Пройдя главный корпус, спускаемся в парк. Здесь тоже во всю идёт обновление. Отреставрировали фасады старинных зданий времён Империи, облагородили дорожки и тропинки.

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

Спускаемся по парку до самого пляжа. На прибрежной зоне организовали уютные кафе. Здесь приятно посидеть в любое время года.

© avatars.mds.yandex.net

Вот так Россия потихоньку наводят порядок на южном берегу Крыма. Приятно видеть любимые места в новом, современном облике.

И напоследок: Новогодние огни Севастополя

Поскольку в этом году из-за коронавируса массовые гуляния под запретом, власти города решили порадовать горожан новыми световыми украшениями.

Тематика выбрана близкая каждому жителю города-героя — флот, вода и музыка:

© s15.stc.all.kpcdn.net

У Дома офицеров на улице Ленина вновь засветилась огнями «Карета для золушки»:

© s15.stc.all.kpcdn.net

В этом году на Синопском спуске установили световой фонтан, волны от которого спускаются каскадами по бокам лестницы. Издалека можно наблюдать, как красиво переливается огнями эта праздничная световая новинка:

© s10.stc.all.kpcdn.net

Одной из главных новогодних композиций севастопольцы считают музыкальную ротонду, которая расположена на смотровой площадке Приморского бульвара. Она окружена музыкальными инструментами: саксофоном, арфой и контрабасом:

© s14.stc.all.kpcdn.net

Еще одна из любимых фотозон горожан находится на площади Нахимова. Большие светящиеся арки, проходя сквозь них, чувствуешь себя внутри разноцветного портала, который постепенно выводит к главной ёлке Севастополя:

© s9.stc.all.kpcdn.net

Приезжайте в Крым!

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

https://sevasto...re-sevastopolya

https://sevasto...va-novyh-skvera

https://c-pravda.ru/news/2020-12-09/alleya-kosmonavtov-otkrylas-v-simferopole

https://zen.yan...713a37b867daf07

https://zen.yan...efc7d65d0c0387d

https://www.sev...2102.5/4341217/