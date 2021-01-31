Крым хорошеет. Керчь, Севастополь, Симферополь, Симеиз, Форос
Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте
В Керчи завершена реставрация Митридатских Лестниц
Полностью завершены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и Малые» Митридатские в Керчи.
Реставрация проведена в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года». Общая сумма стоимости реставрационных работ по объекту составила более 700 млн рублей.
В эту сумму был включен демонтаж разрушенных и усиление сохранившихся конструкций, реставрационные работы, монтаж декоративного освещения, прокладка водопровода и ливневой канализации, а также благоустройство и спасательно-археологические исследования в границах объекта.
23 декабря подписан Акт приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Лестницы Большие и Малые, середина XIX века, конец XIX века».
Большую Митридатскую лестницу вновь украсили скульптуры грифонов. Неизменные символы города воссозданы руками скульптора Андрея Голубева из мраморной крошки. Теперь они, как и прежде, будут охранять главную достопримечательность города Керчи, символизируя его античное прошлое.
Для информации: лестница, ведущая на вершину горы Митридат, возвышающейся над Керчью, была построена в 1833 году архитектором Александром Дигби и насчитывает 423 ступени. Великолепный архитектурный памятник, выполненный в стиле классицизма, украшен скульптурами грифонов. Митридатская лестница не реставрировалась с 1980-х гг.
В Севастополе открылся обновленный Комсомольский парк имени Марии Байды
В парке многое изменилось. Из старого остались фонтан:
и памятник Володе Ульянову. Это уже по нынешним времена почти раритет:
Да ещё вот лодочки — кто из старожилов не катался на тех лодочках? — остались на прежнем месте, но стали другими:
В парке заменили плиточное покрытие, установили новые фонари, скамейки и беседки, смонтировали детские игровые комплексы.
Памп-трек для начиающих экстремалов
В парке появились беседки и скамейки, которых здесь раньше не было.
В Севастополе открылись два новых сквера
Один сквер — у моря, другой — у здания администрации.
После ремонта в сквере у администрации Гагаринского района и пешеходных зонах вдоль проспекта Октябрьской революции появились бронзовые скульптуры, уличное освещение, пешеходные дорожки со скамейками, обновлённая плитка на тротуарах и клумбы с молодыми деревьями. Все ремонтные работы подрядчик «Севпроектмонтаж» завершил в декабре прошлого года.
Одновременно со сквером отремонтировали и протяжённую пешеходную часть проспекта Октябрьской революции. Работы здесь выполнялись поэтапно от остановки «Улица Степаняна» до парка Победы. Стоимость работ составила 50 млн рублей.
Ещё одну прогулочную зону — сквер 60-летия Октябрьской революции в Инкермане — тоже отремонтировали в конце прошлого года. За 80 млн рублей подрядчик превратил заброшенный сквер в красивое общественное пространство с воркаутом и детскими площадками, скейт-парком, летней эстрадой, сухим ручьём, столиком для игры в шахматы и шашки, грунтовыми дорожками и прогулочными зонами.
Также подрядчик (компания «Билдинг Технолоджисс») высадил две сотни деревьев и четыре сотни кустарников и организовал систему орошения. На все работы дана гарантия три года.
В 2021 году власти Севастополя планируют привести в порядок 18 скверов и парков.
Аллея космонавтов открылась в Симферополе
На Аллее завершены все работы. В зоне отдыха высадили канадские ели, возле них установлены информационные таблички, к каждому дереву проведена подсветка и полив. Кроме того, зона сквера благоустроена малыми архитектурными формами — установлены лавочки и урны, а также проложены пешеходные дорожки.
Это не только комфортная зона отдыха для всех жителей и гостей города, но и место, которое имеет непосредственное отношение к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Установленные на Аллее памятники С.П. Королеву и Ю.А. Гагарину, а также антенные системы «Кедр» и «Дельта» наглядно демонстрируют значимые достижения нашей державы в развитии науки и освоении космоса, а также призваны способствовать развитию у молодежи стремлений к образованию и самосовершенствованию.
Реконструкция парка в Симеизе продолжается
На главной аллее парка поменяли плитку, установили лавочки:
В некоторых местах парка уже установлены новые элементы декора. Например, такие солнцезащитные козырьки-зонтики. Они чем-то напоминают те, которые красуются на набережной Ялты еще со времен СССР. Только более современного дизайна:
Идём в старинную часть парка. Ограждения и балясины, обрамляющие лестницу и балкон на смотровой площадке, тоже покрасили и отреставрировали. Деревья и кусты в этой части приведены в порядок, подстрижены. Установлены деревянные беседки для отдыха.
Симеизский парк потихоньку преображается.
Новый облик санатория Форос
Машину можно оставить на парковке перед проходной санатория и отправились гулять. Вход в парк свободный и бесплатный. Первое, что бросается в глаза, это чистые дорожки, новые фонари внешнего освещения и лавочки. Зеленое ограждение вдоль дорожек подстрижено и приведено в порядок.
Кто был здесь раньше, может не узнать главный корпус. Здание полностью обновили. Теперь оно смотрится стильно и современно. Подъезд у центрального входа выложили гранитной брусчаткой, облагородили пальмы, поставили необычные деревья в кадках.
Пройдя главный корпус, спускаемся в парк. Здесь тоже во всю идёт обновление. Отреставрировали фасады старинных зданий времён Империи, облагородили дорожки и тропинки.
Спускаемся по парку до самого пляжа. На прибрежной зоне организовали уютные кафе. Здесь приятно посидеть в любое время года.
Вот так Россия потихоньку наводят порядок на южном берегу Крыма. Приятно видеть любимые места в новом, современном облике.
И напоследок: Новогодние огни Севастополя
Поскольку в этом году из-за коронавируса массовые гуляния под запретом, власти города решили порадовать горожан новыми световыми украшениями.
Тематика выбрана близкая каждому жителю города-героя — флот, вода и музыка:
У Дома офицеров на улице Ленина вновь засветилась огнями «Карета для золушки»:
В этом году на Синопском спуске установили световой фонтан, волны от которого спускаются каскадами по бокам лестницы. Издалека можно наблюдать, как красиво переливается огнями эта праздничная световая новинка:
Одной из главных новогодних композиций севастопольцы считают музыкальную ротонду, которая расположена на смотровой площадке Приморского бульвара. Она окружена музыкальными инструментами: саксофоном, арфой и контрабасом:
Еще одна из любимых фотозон горожан находится на площади Нахимова. Большие светящиеся арки, проходя сквозь них, чувствуешь себя внутри разноцветного портала, который постепенно выводит к главной ёлке Севастополя:
Приезжайте в Крым!
Сообщение подготовлено совместно с Human RS.
https://sevasto...re-sevastopolya
https://sevasto...va-novyh-skvera
https://c-pravda.ru/news/2020-12-09/alleya-kosmonavtov-otkrylas-v-simferopole
https://zen.yan...713a37b867daf07
https://zen.yan...efc7d65d0c0387d
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