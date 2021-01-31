Российская компания «ПОЛИМЕХ» запустила в Белоруссии завод по переработке вторичных полимеров

© polimech.ru

В Витебске в 2020 году по инициативе Министерства ЖКХ Республики Беларусь был запущен завод по переработке вторичных полимеров с производительностью до 100 тысяч тонн отходов в год. Поставщиком оборудования для переработки пластиковых отходов для завода стала компания «ПОЛИМЕХ».

На данном предприятии установлены: линия по переработке пленочных отходов пвд, пнд, пп; линия по переработке ПЭТ-бутылок. Производительность каждой линии составляет 500 кг/ч. Преимуществами данных комплексных решений являются: высокая производительность, надёжность, автоматизация и получение качественного, востребованного продукта на выходе.

© polimech.ru

© polimech.ru

© polimech.ru

© polimech.ru

© polimech.ru

© polimech.ru

© polimech.ru

© polimech.ru

© polimech.ru

© polimech.ru