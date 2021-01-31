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Экспорт

Российская компания «ПОЛИМЕХ» запустила в Белоруссии завод по переработке вторичных полимеров

 © polimech.ru

В Витебске в 2020 году по инициативе Министерства ЖКХ Республики Беларусь был запущен завод по переработке вторичных полимеров с производительностью до 100 тысяч тонн отходов в год. Поставщиком оборудования для переработки пластиковых отходов для завода стала компания «ПОЛИМЕХ».

На данном предприятии установлены: линия по переработке пленочных отходов пвд, пнд, пп; линия по переработке ПЭТ-бутылок. Производительность каждой линии составляет 500 кг/ч. Преимуществами данных комплексных решений являются: высокая производительность, надёжность, автоматизация и получение качественного, востребованного продукта на выходе.

 © polimech.ru

 © polimech.ru

 © polimech.ru

 © polimech.ru

 © polimech.ru

 © polimech.ru

 © polimech.ru

 © polimech.ru

 © polimech.ru

 © polimech.ru
Источник: https://polimech.ru/novosti/pererabotka-plastika-teper-i-v-vitebske/

ПОЛИМЕХ, машиностроение, оборудование российского производства, экспорт, Белоруссия
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