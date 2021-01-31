На Ставрополье совершил первый полёт новый вертолёт санитарной авиации «Ансат»
В октябре 2020 года в Ставропольском крае совершил первый полёт вертолёт санитарной авиации, доставивший пациента из Пятигорска в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Ставрополе.
Как сообщил главный врач Национальной службы санитарной авиации Андрей Переведенцев, вертолёт оснащён оборудованием для реанимации. Борт рассчитан на транспортировку пациентов любого возраста, включая новорождённых. Он может совершать взлёты и посадки как с подготовленных площадок, так и в полевых условиях.
До конца 2020 года было запланировано более 100 вылетов. На борту вертолёта работают четыре медицинские бригады, сформированные на базе взрослой и детской краевых клинических больниц и городской больницы скорой медицинской помощи в Ставрополе.
В перспективе площадки для авиабортов санитарной авиации будут оборудованы не только в Ставрополе, но и вблизи лечебных учреждений в ряде других территорий края.
Чтобы работа санавиации была оперативной, запланирована интеграция работы информационной службы санавиации с существующей единой информационной системой службы скорой помощи края.
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