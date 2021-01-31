На Ставрополье совершил первый полёт новый вертолёт санитарной авиации «Ансат»

© media.1777.ru

В октябре 2020 года в Ставропольском крае совершил первый полёт вертолёт санитарной авиации, доставивший пациента из Пятигорска в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Ставрополе.

Как сообщил главный врач Национальной службы санитарной авиации Андрей Переведенцев, вертолёт оснащён оборудованием для реанимации. Борт рассчитан на транспортировку пациентов любого возраста, включая новорождённых. Он может совершать взлёты и посадки как с подготовленных площадок, так и в полевых условиях.

До конца 2020 года было запланировано более 100 вылетов. На борту вертолёта работают четыре медицинские бригады, сформированные на базе взрослой и детской краевых клинических больниц и городской больницы скорой медицинской помощи в Ставрополе.

В перспективе площадки для авиабортов санитарной авиации будут оборудованы не только в Ставрополе, но и вблизи лечебных учреждений в ряде других территорий края.

Чтобы работа санавиации была оперативной, запланирована интеграция работы информационной службы санавиации с существующей единой информационной системой службы скорой помощи края.

© sun9-14.userapi.com

© sun9-28.userapi.com

© sun9-75.userapi.com

© atvmedia.ru